LOS40 Classic Mallorca con el regreso de Los Bravos /

El mítico grupo que triunfó en los 60 y que se fundó en Mallorca vuelve a los escenarios con 5 nuevos integrantes, acompañados por LOS40 Classic Mallorca en el concierto presentación en el Teatre Principal de Santanyi y presentado por nuestro coordinador de musicales, Miguel Vera.

Los más jóvenes los habrán conocido ahora, a través de la última película de Tarantino.

La canción, "Bring a little loving" forma parte de la banda sonora de la última película del director, "Once upon a time in Hollywood", que cuenta con Leonardo di Caprio y Brad Pitt entre los protagonistas.

La leyenda de Los Bravos vuelve con una formación que aúna la experiencia de la formación original con la frescura de la nueva generación.

La cita es doble, pues la banda actuará este viernes 31 de Enero a las 20:30h y también el sábado 1 de Febrero a las 19:00h en el Teatre Municipal de Santanyi.