Sabalza: "No tenemos nada que temer"

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, ha afirmado que decidieron interponer una denuncia en el juzgado de instrucción porque, tras una auditoría realizada por el Consejo Superior de Deportes, "quedó claro que en el club faltaban unas cantidades que no estaban debidamente justificadas".

"Presentamos denuncia ante el Juzgado de Instrucción para que se aclarase cómo había salido ese dinero y para qué fines", ha afirmado este lunes Luis Sabalza, que ha declarado como testigo durante una hora en el denominado caso Osasuna.

En concreto, Sabalza ha citado una salida de 900.000 euros y otra de 1,4 millones de euros, en el primer caso correspondientes a un recibí suscrito por dos agentes inmobiliario que negaron haber recibido el dinero y que están acusados en el juicio, y en el segundo a nombre de una mercantil situada en Madeira.

"Lo que primero hicimos era tratar de conseguir cuál era el motivo por el que faltaba el dinero y nunca recibimos respuesta", ha indicado.

Sabalza ha explicado que llegó en diciembre de 2014 a la Presidencia en un momento en el que el club tenía problemas económicos, por las deudas con Hacienda y otros, y problemas deportivos, tras el descenso a Segunda División.

Ha explicado además que el Consejo Superior de Deportes había ordenado una auditoría complementaria respecto del Club Atlético Osasuna, ante lo que "decidimos que íbamos a facilitar todo lo posible para que esa auditoría fuera lo más clara y transparente". Según ha dicho, la Junta Directiva "ha tratado de colaborar para que se clarifique y haya transparencia en el club y no había ningún tipo de problema para que se hiciese la auditora". "Di órdenes expresas de que se facilitarse toda la documentación necesaria", ha apuntado.

Sabalza también ha explicado cuál es el funcionamiento del club, señalando que "tenemos una Junta Directiva y una serie de empleados, tenemos una reunión semanal de la Junta Directiva todos los martes en la cual se nos exponen todos los pasos que hace el club, los gastos importantes, la contratación de empleados". "Nosotros somos los que aprobamos o denegamos", ha indicado.

El abogado de la Liga le ha preguntado si ha oído hablar dentro del club sobre amaños de partidos y ha señalado que internamente "nunca se ha hablado de amaños a nivel de empleados, en la calle probablemente se hablaba de esos temas, pero nadie me vino a contar nada en el ámbito de empleados".

Ha apuntado que el club no presentó denuncia o queja por sospecha de posibles amaños, sino que denunció que había 2,4 millones de euros que no estaban "debidamente justificados", considerando que era la Justicia la que debía investigar los hechos. "No hacemos una revisión de cada una de las cuentas, si ya denunciamos, entendemos que el juzgado está en la misión de hacerlo, esta junta directiva no se dedica a juzgar a nadie", ha afirmado.

Según ha dicho, no tiene conocimiento de que la Liga o la Federación de Fútbol hayan abierto expediente a Osasuna por supuestos amaños de partidos.

El exsecretario de la Junta Directiva del Club Atlético Osasuna Pedro Baile ha explicado que cuando llegó en 2014 a la entidad "había poca documentación, en el despacho del presidente los archivadores estaban llenos de carpetas, pero las carpetas estaban vacías, era una situación lamentable".

Baile ha señalado que, al llegar al cargo con la nueva Junta Directiva, la gestora que había estado dirigiendo el club le trasladó que "la labor de limpieza ya había aflorado todo, que se acaba de aprobar la ley de reestructuración de la deuda y que parecía que el barco estaba bien enfilado".

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, y el propio Baile fueron las dos personas que presentaron la denuncia por las cantidades de dinero salidas del club presuntamente sin justificar.

Baile ha explicado que él ejerció como intermediario entre la policía judicial que investigaba los hechos y los empleados del club. "Tras presentar la denuncia, cuando la policía judicial se hace cargo de la investigación, se personan en el club, el club les habilita un despacho para que trabajasen, pero comprueban que causan malestar, hay roces con el personal, era una situación un tanto molesta, y hablando con nosotros, la Junta decidió nombrar un interlocutor con la brigada, que fui yo", ha indicado.

El exsecretario ha explicado que uno de los documentos que vio fue un contrato firmado con una sociedad ubicada en Madeira. Se trata de un justificante de 1,4 millones de euros que se está investigando en el juicio. Pedro Baile ha dicho que le pareció que era un documento que "no se sostenía".

El exsecretario ha explicado que "nosotros presentamos la denuncia tras recibir un informe de auditoría" que hablaba de cantidades sin justificar y ha señalado que no se hizo referencia en esa denuncia al posible amaño de partidos.

El policía instructor del denominado caso Osasuna ha afirmado que las fechas y salidas de dinero en efectivo del club en 2013 y 2014 coinciden con la declaración del exgerente del club Ángel Vizcay sobre los supuestos amaños de partidos.

En concreto, el instructor ha afirmado que en mayo de 2013 hubo salidas de dinero del club por valor 680.000 euros y Vizcay explicó que se había amañado un partido para que Osasuna ganara y se había primado a otros dos equipos en sus respectivos partidos por un monto total de 700.000 euros. Según ha dicho el policía nacional, las fechas en que se producen esas salida de dinero y los partidos eran "muy cercanas en el tiempo".

En el caso del final de temporada de 2014, el instructor ha hecho un análisis similar. Además, ha abundado en el uso de teléfonos móviles para explicar una posible prima de Osasuna a jugadores del Betis para que ganaran al Valladolid.