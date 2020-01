La Copa debe eclipsar a Willian José

La plantilla de la Real Sociedad quiere pasar página del 'caso Willian José'. Sin saber todavía cuál será su futuro, los jugadores txuri-urdin cierra filas en torno a su todavía compañero de equipo para centrar todos su esfuerzos en pasar la eliminatoria de Copa del Rey contra Osasuna. El hecho de que sea a partido único y de que se juegue en el 'Reale Arena' supone para los realistas una oportunidad inigualable de volver a alcanzar unos cuartos de final de la competición del KO. Nadie quiere distracciones. "Nos ilusionada la Copa, tenemos una oportunidad muy bonita de hacer algo grande, la queremos aprovechar. Sólo Willian José sabe lo que hay detrás de su asunto, nosotros lo respetamos, son cosas del fútbol, y él nos respeta a todos en el vestuario con su trabajo, porque está como uno más en Zubieta", señala Cristian Portugués 'Portu', uno de los jugadores más destacados en el partido contra el Mallorca este pasado fin de semana. "Todos pensamos en el grupo, lo individual queda al margen, así de claro", añade el murciano.

En la plantilla realista se quiere tomar con naturalidad el terremoto que ha generado todo el 'caso Willian José', porque entienden que pase lo que pase, hay jugadores con calidad suficiente como para seguir defendiendo con garantías los colores de la Real. "No tiene valor añadido el triunfo contra el Mallorca por la ausencia de Willy. Isak está en un grandísimo nivel y marcando goles. Eso es lo importante. Nosotros nos abstraemos de todo eso, no pensamos en eso”. Porque el murciano tiene claro que la plantilla respeta al máximo al brasileño. “Nosotros le respetamos, él está entrenando al máximo, y sólo él sabe cómo está su situación. Está entrenando normal y dando el máximo, respeta a sus compañeros, esta como siempre, es un jugador importante, no se deja en ningún momento. Nosotros lo principal es que tiene el máximo respeto de sus compañeros y no se ha dejado y no hay mal rollo ni malas caras. Si eso pasara lo detectaríamos y yo soy el primero que se lo recrimina y lo digo públicamente”.

Cierran los jugadores filas en torno a Willian José, porque tienen claro lo que quieren. “No deseamos estar en esta situación. Pero el equipo está mentalizado que hay que tirar para adelante estemos los que estemos, y eso es lo importante. Los que estamos en la Real es porque queremos y porque amamos a este club. En el vestuario estamos muy tranquilos, sabemos que estas cosas pueden pasar y hay que afrontarlas con naturalidad”, dice Joseba Zaldua, uno de los pesos pesados del vestuario.

Quieren ‘pasar’ del asunto de Willian José, porque ahora solo una preocupación en la cabeza de los jugadores realistas: el partido de octavos de final de la Copa contra Osasuna. “Es una competición ilusionante y podemos hacer algo grande, Osasuna es un rival que compite muy bien, así que tenemos que hacer valer el factor campo, y por esa razón nuestra gente nos va a ayudar y van a estar con nosotros al cien por cien. Estamos convencidos de ello”, dice Portu. “Al final cuando todo está igualado el factor de jugar en casa te favorece, tenemos que aprovecharlo, pero eso no significa que vaya a ser sencillo, todo lo contrario. Es el momento de centrarnos en nosotros porque si estamos a nuestro mejor nivel, competimos contra cualquiera”, añade Zaldua.