Carolina Gómez: "hay que concienciar a los trabajadores del peligro de los ciberataques"

En 'A Vivir que son dos días Cantabria' hablamos con Carolina Gómez Uriarte, analista de ciberseguridad en la empresa Deloitte y directora del congreso 'Sh3llcon', un evento sobre seguridad informática en el que participan destacados especialistas a nivel nacional y que lleva celebrándose en Santander desde hace seis años.

Gómez Uriarte tiene claro que la mejor manera de combatir los ciberataques, que están sufriendo muchas empresas tanto a nivel nacional como internacional, es concienciar a los trabajadores de que son una pieza fundamental para evitar la propagación de los virus informáticos.

"No basta con segurizar los sistemas informáticos, es necesario concienciar del peligro a los trabajadores", asegura Gómez Uriarte, quien recuerda algunas normas básicas como no abrir ni descargar correos electrónicos no seguros.

Además, insiste en que es necesario hacer copias de seguridad periódicas de toda la información y, en caso de ser víctimas de un ciberataque, nunca pagar un rescate por recuperar nuestros datos cuando han sido encriptados. Lo más probable, dice, es que perdamos el dinero y también los datos.