El PSOE denuncia que el Centro de Salud de Sepúlveda tiene tres plazas médicas sin cubrir

El PSOE de Segovia continúa el proceso de constitución del Consejo Municipal con la elección de los representantes de los alcaldes y concejales socialistas del Partido Judicial de Sepúlveda que formarán parte de este órgano concebido como foro para debatir y reflexionar sobre las políticas locales en la provincia, para aportar una visión provincial a los debates sobre la política nacional o autonómica y para proponer y asesorar a los órganos del PSOE de Segovia sobre estrategias, resoluciones y posicionamientos en todo lo relativo al ámbito municipal.

En la reunión celebrada en Boceguillas han resultado elegidos para formar parte de la Dirección Permanente de este órgano por el Partido Judicial de Sepúlveda las Alcaldesas de Cerezo de Abajo, María Concepción García, y Aldealengua de Pedraza, Mónica López; Ramón Blázquez, Alcalde de Sepúlveda; Jorge Benito, Alcalde de Sebúlcor; y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Fuenterrebollo, Yoselin Rodríguez.

El Alcalde de Boceguillas, Aarón Arranz, expuso durante el encuentro que ha servido para analizar la situación de la comarca, “la preocupación existente en nuestro municipio y en otros muchos pueblos de la zona ante la falta de personal sanitario por la dejadez de la Junta a la hora de cubrir las plazas vacantes”. Así, enfatiza, “desde hace un año hay tres vacantes en el Centro de Salud de Sepúlveda sin cubrir, lo que implica que cinco médicos tengan que realizar el trabajo de ocho con una clara consecuencia: muchos días, no se dan citas en el Centro de Salud de Boceguillas y no se pasa consulta médica”. “Por no hablar de lo que sucede, por ejemplo, durante las vacaciones del Pediatra titular, coincidiendo con la época estival y un incremento notable del número de niños residentes en el pueblo: no se asigna sustituto y la consulta de Pediatría se elimina”.

Desde el equipo de gobierno de Boceguillas, se pone de manifiesto asimismo la necesidad de un “estudio real de los potenciales usuarios del Consultorio Médico y Punto de Atención Continuada de Boceguillas como paso previo al necesario incremento en la dotación de recursos para el mismo”. “Exigimos la Junta que lleve a cabo ese estudio ya que los profesionales que en él trabajan día a día atienden no sólo a los residentes en el municipio y en los pueblos cercanos, sino a un importante número de desplazados que no tienen su domicilio habitual entre nosotros pero que se duplican y triplican especialmente en verano, y quienes circulan por la A-1 que también son potenciales usuarios, toda vez que en el trazado de esta importante vía de comunicación no hay ningún centro médico más que el de Boceguillas en todo el tramo comprendido entre Buitrago, en la Comunidad de Madrid, y Aranda de Duero, ya en la provincia de Burgos”. “En muchas ocasiones, los médicos de nuestro Consultorio son requeridos para atender accidentes en la Autovía y el centro queda cerrado durante horas”, lamentan.

Para el Alcalde de Boceguillas “un ejemplo más de las deficiencias en materia asistencial es el hecho de que las guardias de urgencias nocturnas se atiendan solamente por un médico que ha de hacer frente en solitario a cualquier emergencia o solicitar la presencia de personal de enfermería que tiene que desplazarse desde el Centro de Salud de Sepúlveda, siempre y cuando esté disponible”. “Es una total irresponsabilidad y una falta de respeto a los vecinos y a los profesionales sanitarios”, enfatiza. Por ello, desde el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Boceguillas se exige a la Junta dotar al PAC de la localidad de una plaza de enfermería de guardia para ante cualquier urgencia no tenga que desplazarse personal desde Sepúlveda.

Los Alcaldes y conejales socialistas presentes en la reunión se preguntan “por qué los responsables del Sacyl y de la Consejería de Sanidad continúan obviando esta situación, miran hacia otro lado y dan la espalda tanto a nuestros vecinos como a los profesionales sanitarios que día a día se dejan la piel para suplir con su profesionalidad las carencias derivadas de una pésima planificación y gestión”.

“Los vecinos y vecinas de la zona nordeste de nuestra provincia no podemos continuar siendo ciudadanos de segunda y los responsables de la gestión sanitaria en nuestra provincia y en Castilla y León tienen que explicarnos por qué en nuestra comarca no hay una Unidad Medicalizada de Emergencias y diariamente se llevan a cabo inhumanos “trasvases” de pacientes de una ambulancia a otra en mitad de un trayecto y por qué en lugar de poner solución a las múltiples deficiencias de la asistencia sanitaria en nuestros municipios quieren cerrar nuestros consultorios y dar la puntilla a nuestros pueblos”, concluyen.