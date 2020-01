Magda Marquet: "per resoldre alguns dels problemes mundials, hem d'assegurar una bona educació a les nenes"

De Canillo a Perpinyà; de Perpinyà a Toulouse; de Toulouse a Estrasburg i d'Estrasburg a San Diego. Magda Marquet roda el món investigant en biotecnologia i cada dia obre una porta al coneixement.

La més important científica del país resideix als Estats Units des de fa trenta anys on participa en projectes de recerca internacionals i on ha construït empreses de gran prestigi. Ofereix conferències, participa en programes de foment d'accés a la ciència a les nenes i forma part de diverses institucions de cooperació internacional públiques i privades.

Nascuda a Cal Ton del Borró de Canillo, de família de comerciants i hostalers, és la petita de tres germans que viu l'esclat del turisme i el comerç en un ambient molt càlid i afectuós. "Els meus pares ja eren grans quan jo vaig néixer i els meus germans també i vaig estar molt mimada" diu la Magda qui assegura que la seva infància va ser "molt especial".

Magda Marquet amb la seva família en el lliurament d'un guardó a la seva tasca. / Magda Marquet

Amb 6 anys comença els estudis primaris a l'escola francesa de Canillo i de seguida s'adona que en té facilitat, especialment per a les matemàtiques i les ciències. "M'agradaven molt i em resultaven fàcils" assegura.

Explica que la seva família la va impulsar sempre a fer estudis universitaris perquè "la meva mare em va insistir que no fos mai depenent d'un home" opinió que compartia amb el seu pare de qui recorda sempre una frase: "fes estudis avançats perquè a mi m'agraden les dones intel·ligents; per això em vaig casar amb la teva mare".

Magda Marquet marxa amb 12 anys a estudiar a Perpinyà ja que a Andorra no hi havia lycée i reconeix que aquella etapa va ser molt dura "perquè em vaig sentir molt sola" amb una edat "difícil". Amb 16 anys se n'assabenta que la seva mare pateix un càncer de mama i creu que aquest fet la va marcar per iniciar-se en la investigació biomèdica.

Magda Marquet al laboratori als seus inicis als Estats Units. / Magda Marquet

Marquet inicia els estudis universitaris amb eginyeria perquè inicialment volia obtenir la nota necessària en matemàtiques per poder optar al concurs de medicina, una professió que pretenia desenvolupar a Andorra (la seva idea sempre havia estat tornar-hi). Però de seguida se li obren les portes d'una nova modalitat, la biotecnologia, que està cridada a canviar el rumb de la humanitat.

Així Magda Marquet desenvolupa aquesta especialitat, s'inicia en el camp de la investigació gràcies a la seva capacitat i perseverança, i amb poc més de 24 anys entrar a formar part de l'equip d'investigadors d'un institut de biotecnologia d'Estrasburg.

Amb 28 anys decideix emprendre el camí cap als Estats Units, juntament amb el seu marit, també investigador, i es trasllada a Califòrnia on en aquell moment es desenvolupa la indústria més puntera en aquesta matèria arreu del món.

Des d'aleshores no s'ha aturat. Ha creat les seves pròpies empreses (Althea i Alma Life Sciences) amb un notable èxit econòmic i científic, i ha escrit diversos llibres i articles de divulgació, participant en programes de foment de les ciències entre les nenes, entre moltes altres activitats que impulsa a través d'una fundació que porta el nom dels seus pares.

Creu que encara hi ha molts estereòtips de gènere que limiten l'accés de les dones a la ciència: "no és cert que hi hagi professions femenines i masculines" assegura i afirma amb rotunditat que "jo tinc amigues que de petites creien que no servien per les matemàtiques o les ciències, que eren molt difícils i això és una barrera mental".

Considera que "la millor cosa que podem fer en una societat és tenir un bon nivell d'educació, sobretot per a les nenes" i afegeix que "si volem resoldre alguns problemes mundials, hem d'assegurar que les nenes tinguin accés a una bona educació". En aquest sentit manifesta que Andorra és un exemple a nivell mundial des de fa anys:"als anys seixanta el país ja va tenir clar que per avançar havia de proporcionar educació gratuïta i de qualitat als seus infants".

Sobre la biotecnologia, Magda Marquet creu que obre les portes a un nou món, és mostra optimista en com aquesta displina pot solventar alguns dels principals problemes mundials com la pobresa, el canvi climàtic o la fam i que, combinada amb la intel·ligència artificial, pot convertir malalties incurables, com el càncer, en cròniques.

Els pares de Magda Marquet a qui ha dedicat una fundació dedicada a la divulgació científica. / Família Marquet

"La humanitat tendeix sempre a l'autodestrucció perquè majoritàriament tenim una visió linial de la realitat; sóm increïbles resolent un problema i creant-ne un altre; però si la visió fos en conjunt, adoptarien solucions globals a problemes globals" explica."Jo sóc optimista i hi crec en la humanitat" afegeix.

Marquet es defineix com "una andorrana científica" que no perd de vista mai els seus orígens. Ha assessorat AndBio i té en ment tornar: "Andorra és un país d'emprenedors; el meu padrí i el meu pare en van ser un exemple; estic segura que si s'aposta per indústries no contaminants, d'alt valor afegit, el país tindrà futur però per això cal un canvi de mentalitat que sempre és el més difícil".

La Magda no descarta tornar i instal·lar-se al país. Aportar el seu coneixement als més joves. No té data però no serà tard. "D'Andorra trobo a faltar la gent" assegura.

Magda Marquet protagonitza el cinquè capítol de la segona temporada d'Amb veu de dona, la sèrie de Ràdio SER Principat d'Andorra dedicada a entrevistes íntimes i personals a dones rellavants del país el testimoni de les quals tracen la història recent d'Andorra des d'una perspectiva de gènere. Com sempre, amb el patrocini de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat del ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut del Govern d'Andorra.