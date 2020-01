Paco Ortega denuncia en redes que en los Goya se omitiera la autoría de "Sobreviviré"

“A Dios lo que es de Dios y a Paco Ortega lo que es de Paco Ortega”. De esta forma, iniciaba el compositor y productor musical ubetense, Paco Ortega, su comentario en redes sociales, después de que una de sus canciones fuera interpretada en la gala de los Premios Goya 2020, sin que se citara la autoría de la misma en el acto. Fue “Sobreviviré”, cantada por Pablo Alborán; tema central de la B.S.O. de la película del mismo nombre, dirigida en 1999 por Albacete y Menkes.

Paco Ortega habla de una hermosa sorpresa y también una decepción ante el “poco rigor con el que se lleva a cabo una gala tan importante”, lamentando que: “nadie haya podido consultar en una fuente veraz, la autoría de la canción”. Añade que, para dicha película, compuso dos versiones diferentes, una que interpretó Manzanita y otra a la que puso voz, Estrella Morente, recordando que fue la banda sonora de cine español más vendida de toda la historia.

“Mis compañeros de la Academia (soy académico), estoy seguro de que no lo han hecho a propósito, pero las personas encargadas de la gala no han hecho bien su trabajo y han causado un daño moral al autor de la obra, que soy yo y estaba presente. En el libro de la gala, figura mi nombre como adaptador de la obra “Estando contigo” que ha interpretado mi querida Celia Flores antes de recoger el Goya de honor de su madre, junto a sus hermanas. "Si, soy el adaptador, el arreglista, el productor y el dueño del playback que generosamente y de forma altruista les he cedido para el momento".

Concluye asegurando no estar dolido y agradeciendo los mensajes de recibidos tras la gala, entre otros, el del director de la película, Alfonso Albacete, quien envió al compositor el mensaje “lo siento maestro”.

“A Dios lo que es de Dios y a Paco Ortega lo que es de Paco Ortega, con el permiso de mi queridísimo y recordado amigo Manzanita, que en Paz descanse”.