Decisión de calado.

Estamos en la semana clave en la que sabremos si Rodrigo se queda en el Valencia o se marcha. Tengo clarísimo que si cualquier club al que Rodrigo acepte ir paga entre 50 y 60 millones de euros, Peter lo va a vender. Si eso sucediera, el Valencia, ha dado pasos para fichar a Paco Alcacer que desea salir de Alemania donde ahora no juega y volver al Valencia CF del que se marchó para jugar menos, pero en un club más grande como el Barça. En previsión de que la llegada de Alcacer se pudiera producir por la venta de Rodrigo, con un beneficio de alrededor de 25-30 millones de euros, entre la cifra por la que se vendiera Rodrigo y la cifra por la que se comprara a Alcacer, alguien debería de analizarle a Lim, si el perfil técnico-táctico de Paco Alcacer es el que necesita el Valencia en la confección de la plantilla actual. Nadie duda que Paco es un buen delantero centro como Maxi Gómez, pero tiene un perfil más rematador y menos tejedor que el de Rodrigo. ¿Qué ocurriría si una mala decisión estratégica influyera para que el Valencia no esté en la Champions la próxima temporada? Ya se lo digo yo: la pérdida económica sería mucho mayor que la plusvalía del cambio. Pero como el fútbol no es exacto, la realidad es que Lim venderá para hacer caja y comprará un cromo popular como Paco Alcacer.