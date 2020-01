El Celta lleva toda la temporada viviendo en el alambre, en la boca del lobo, a las puertas del infierno con el penetrante olor a azufre impregnando las camisetas de sus jugadores. Y es que la clasificación no engaña. De las 21 jornadas disputadas el Celta ha vivido más tiempo en el hoyo que fuera: 11 jornadas en descenso y 10 fuera. De las 21 jornadas el Celta se ha pasado las 21 en los puestos del 12 al 19, no asomó nunca entre los diez primeros. El Celta se ha pasado 19 de las 21 jornadas en los puestos del 15 al 19. Cifras y tendencias que dejan a las claras que la mala racha del Celta no es casual y que urge buscar soluciones.

En la sufrida pasada temporada el Celta estuvo solamente 4 jornadas seguidas en descenso; esta temporada ha estado ocho seguidas (de la jornada 11 a la 18). Salió por diferencia de goles del descenso en la jornada 19, para volver a caer ahora dos seguidas en las jornadas 20 y 21. Si se analizan en frío los hábitats naturales del Celta, en esta temporada 2019-2020, ha ocupado la plaza 18º en 10 jornadas, la 17º en 4, la 16º en 2, la 15º en 2, la 12º en otras dos jornadas y el puesto 19º en otra.

La trayectoria del Celta es clara y ya está acabando el mes de enero. Demasiadas oportunidades perdidas para salir del descenso o asustar a los rivales. Al Mallorca el Celta le dio un susto solamente una jornada. El Celta cayó en descenso el 30 de octubre y ahí está el 27 de enero. La situación es límite.