El Espacio Bebé cancela su programación por falta de financiación

El Espacio Bebé ha cancelado la programación de su Sala Mandarina por falta de financiación. Sin los 16.000 euros anuales que venían recibido del Ayuntamiento de Zaragoza, la PAI lamenta que no salen las cuentas. De momento, sigue abierta la Sala de Juegos, aunque en la PAI reconocen que, si nada cambia, no saben hasta cuándo.

La Sala Mandarina era un espacio para programar talleres y actuaciones de todo tipo para niños de 0 a 3 años. Luis Bordonaba, miembro de la PAI, remarca: "Se cierra por falta de financiación".

Además, recuerda que "es un espacio único en España, no existe ninguna sala así con una programación estable durante todos los fines de semana para estas edades". Había música, teatro, magia, cuentos y todo tipo de talleres, pensando en niños de 0 a 3 años. "Creemos que es un proyecto de ciudad y lo que no se puede es no pagar a la gente que viene a actuar".

La duda ahora es si seguirá abierta la sala de juegos del Espacio Bebé. Y la respuesta no tranquiliza: "De momento, nos comprometemos hasta final de junio a mantenerla abierta pero deberíamos buscar otra financiación porque es un recurso educativo muy importante", afirma Bordonaba.