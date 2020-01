Juan Muñoz: "Todos unidos iremos a Primera División"

Juan Muñoz es uno de esos jugadores que dice las cosas como las siente. El delantero sevillano siempre da la cara en la zona mixta después de los partidos. Siempre está ahí, cuando se gana y cuando se pierde. Este delantero de Utrera lleva el escudo del Almería en su corazón.

Fue protagonista tras el golpe de la derrota ante el Elche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y ofreció, como siempre, buenos titulares para una afición que estuvo sobresaliente en el partido de la jornada 25, como en el resto de la temporada en el fútbol de plata. El futbolista del Almería habló primero de la expulsión del uruguayo Darwin Núñez: “Está claro que una expulsión en la primera parte condiciona el partido y condiciona al equipo que se queda con diez. Darwin es un jugador muy importante para nosotros y creo que estábamos haciendo un muy buen partido hasta que fue expulsado. Su expulsión ha sido determinante porque jugar con diez jugadores es muy complicado. El Elche es un equipo de tener el balón, de hacer ocasiones, pero estoy contento con el trabajo y el sacrificio que hemos puesto todos durante los 95 minutos del encuentro. Estuvimos todos unidos hasta que las fuerzas nos dieron. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, pensar en el siguiente partido, nada más”, recuerda.

El equipo de José María Gutiérrez, Guti, no tiró jamás la toalla, pese a jugar con uno menos toda la segunda parte ante el Elche: “Nosotros no nos rendimos nunca, vayamos ganando o perdiendo, eso lo tenemos muy claro. En Segunda División puede pasar este tipo de cosas, cada partido es un mundo y todos los equipos que vienen al Estadio de los Juegos Mediterráneos vienen a morder. Hicimos ocasiones para marcar, pero esto es fútbol”.

Futuro

Después de una derrota es el momento de estar todos unidos: “Cuando todo va bien, todo el mundo está contento, pero ahora es cuando más unidos tenemos que estar todos. Me gustó mucho el gesto de la afición porque estuvo con nosotros durante los 95 minutos. Con diez necesitábamos el apoyo más que nunca y no paró de animarnos; eso es de destacar. Tenemos que calmarnos, estamos arriba, luchando por el ascenso a Primera. No se pueden ganar todos los partidos porque la Segunda es muy dura”, señaló.

El de Utrera recuerda que “nosotros no miramos la clasificación, solo nos importa lo nuestro; nuestro equipo, nuestra afición...”.