Recogen firmas en El Hornillo para denunciar que la atención sanitaria es "caótica"

Los vecinos de la localidad de El Hornillo han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir a la Consejería de Sanidad que fije los días y las horas en las que se pasa consulta médica en el municipio, porque desde hace dos meses la situación es caótica y los pacientes no saben cuándo va a acudir el médico.

Según la alcaldesa de El Hornillo, Visitación Pérez, antes se pasaba consulta a diario. Esa atención se ha reducido a dos o tres días a la semana, pero además esos días se están modificando sin suficiente antelación de forma que los vecinos no saben a qué atenerse. "No sabemos si va a venir el médico o a qué hora va a ser", explica, "porque incluso se han dado casos que en el mismo día han anulado la consulta que teníamos prevista".

El descontento entre la población es lo que ha provocado la recogida de firmas. En dos días han conseguido unas 170 firmas en una localidad de 300 habitantes. "Tenemos la intención de seguir recogiéndolas durante toda la semana y el próximo lunes se enviarán, junto con un escrito, a la Consejería de Sanidad", explica la alcaldesa.

El consutorio médico de El Hornillo depende del Centro de Salud de Arenas de San Pedro. Pero no hay transporte público entre ambas localidades, lo que es un problema añadido. "En nuestra zona no hay una línea de transporte que pase a diario entonces no podemos acceder al centro de salud de nuestra zona porque la mayoría de la población es mayor y no tiene coche", dice Visitación Pérez.