David de la Hoz: "El discurso de Ana Oramas nos acerca a los extremos, a la derecha"

"El discurso (de Ana Oramas) nos acerca a los extremos, hacia la derecha, nosotros somos un partido nacionalista y progresista, que busca el progreso de esta tierra por encima de cualquier interés. El discurso de Ana Oramas nos acerca a un electorado que está huérfano y que como estrategia electoral en momentos determinados puede servir perfectamente para captar ese voto, pero no es la esencia de esta organización política", ha dicho el vicesecretario general de acción y estrategia política de la ejecutiva nacional y ex secretario general de CC en Lanzarote, David de la Hoz.

Coalición Canaria ha ratificado la sanción de mil euros a Ana Oramas a consecuencia de su indisciplina en la sesión de investidura votando en contra a la formación del gobierno del PSOE con Podemos. Sin embargo, el vicesecretario general de acción y estrategia política de la ejecutiva nacional de Coalición Canaria, David de la Hoz, es partidario de abrir un expediente a la diputada nacionalista y no zanjar el asunto con una multa de mil euros. "Los mandatos se deben de cumplir, en eso no hay ninguna duda por parte de nadie dentro de la organización. Ana Oramas ha pedido disculpas por no avisar su opción de voto, no por votar en contra, nos está transmitiendo que todo el consejo político se equivocó", explica De la Hoz.

El vicesecretario general de la ejecutiva nacional también revela que en el consejo político "todo el mundo tuvo un discurso duro, la diferencia era si zanjar esto así o continuar un proceso que fuera algo más. La Gomera y El Hierro se abstuvieron, La Palma estaba de acuerdo en que se abriera un expediente pero que llegado este momento era mejor zanjar el tema, porque lo importante ahora es centrarnos en los problemas que nos afectan", añade David de la Hoz. Con respecto a los presupuestos generales del estado que debe aprobar el Gobierno de España, David de la Hoz sostiene: "veremos cual es la posición del partido y la de nuestra diputada. Ella se ha comprometido a que esto no volverá a pasar, pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos", añade.