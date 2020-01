La oposición de San Bartolomé se une contra la política de 'mentiras y estamos en ello' del PSOE

Siete de los ocho concejales de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de San Bartolomé (CC, PP y Lanzarote el Pie Sí Podemos), aseguraron este lunes estar "hartos de descalificaciones y ante la política de mentiras y de estamos en ello” que, a su juicio, está ejecutando el alcalde socialista Alexis Tejera.

Afirman que se trata de un gobierno que se está caracterizando por vivir de las rentas y por haber convertido la frase “No es competencia de este Ayuntamiento”, en su expresión de cabecera, cada vez que la oposición plantea sus mociones en las sesiones plenarias.

Los ediles han denunciado así en rueda de prensa, lo que consideran como un continuo ninguneo del alcalde al trabajo de la oposición y las iniciativas presentadas por éstos. Aun así, todos ellos se reafirmaron en su intención de seguir trabajando para que todas y cada una de las iniciativas que se eleven a pleno, en pro de una mejor calidad de vida de las personas que residen en San Bartolomé, se hagan efectivas.

“En siete meses de gobierno, su único logro ha sido eliminar la tasa del 3% del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), beneficiando a los empresarios y cargando los servicios al vecino y que en los últimos 14 meses ha supuesto 220.000 euros para el Ayuntamiento”, ha subrayado el portavoz de Coalición Canaria, David Rocío, quien, además, ha recalcado que Tejera ha puesto de oferta la zona industrial “mermando la capacidad económica del municipio y desviándose del problema que supone los accesos”.

“La solución no es poner la zona industrial en oferta, si no se centran en los accesos perderemos inversiones importantes, mucho dinero y empleo. Ellos la ponen de oferta a ver si engañan a alguien pero solo se están engañando a sí mismos”, advierte.

Asimismo, en su encuentro con los medios, Rocío ha recordado al respecto que CC presentó una enmienda a los presupuestos del Gobierno de Canarias para incorporar una partida que de verdad haga realidad una obra que para el PSOE es cosa “del futuro”.

No entiende tampoco el portavoz nacionalista el desprecio que está sufriendo el sector vitícola del municipio, que se ha quedado, por ejemplo sin el demandado museo del vino, ni que aún no se haya dado una respuesta a la situación del CEIP El Quintero. Los esfuerzos, afirma, deben centrarse, en desarrollar el suelo del centro educativo y realizar allí no sólo el colegio, sino además una residencia.

“Si hace falta pedir un préstamo y que el Ayuntamiento lo financie de forma independiente, tendrá nuestro apoyo, pero lo que no vamos a apoyar es una política de parcheo, de prisas y sin rumbo”.

El segundo en intervenir fue el portavoz del Grupo Popular, Lorenzo Reyes, quien al igual que Rocío, habló de un gobierno que ha invertido siete meses en promesas sin resultados. “Nuestro objetivo es seguir trabajando por todos nuestros vecinos, por eso, por ejemplo, solicitamos una reducción del IBI, bajando el tipo impositivo, que es el que se aplica al valor catastral y que el ayuntamiento lo tiene actualmente al 0.8, cuando la ley y el gobierno central nos permite jugar con el coeficiente entre el 0.4 y el 1.3 %”.

Reyes recordó que actualmente la recaudación del IBI general en el ayuntamiento de san Bartolomé alcanza una cifra que supera los 3.500.000 de euros según la previsión del presupuesto actual. “Hay formas de poder recuperar esa bajada sin tener el Ayuntamiento que endeudarse y una de ellas es ponerse a trabajar, sobre todo, en un tema muy crucial como es el presupuesto. No puede ser que un partido que lleva 12 años gobernando no sea capaz de sacar en tiempo y forma unos presupuestos anuales”, ha dicho.

Por su parte, Maite Gorriz, concejala de la confluencia Lanzarote en Pie - Sí Podemos, quiso hacer referencia a la falta de transparencia y el oscurantismo del que hace gala el grupo de gobierno, a pesar de “presumir de todo lo contrario” según su criterio. Sobre esto, la edil afirmó que “las actas de los plenos no están viendo la luz en la página web del Ayuntamiento desde 2018, lo cual dificulta mucho a las vecinas y vecinos de este municipio el acceso a todo lo aprobado por el pleno de la corporación”.

También criticó el mal uso que hace el grupo de gobierno de los canales de información institucionales como la aplicación móvil municipal y no quiso pasar por alto la ya conocida polémica de la perrera municipal, “mal gestionada, donde las vecinas y vecinos del municipio no tienen acceso a colaborar paseando los animales, y que carece de procedimientos públicos que permitan las adopciones rápidas de los perros”, subrayó.

Pero para la representante morada en el Consistorio de San Bartolomé lo más grave es el ninguneo del alcalde al trabajo de la oposición y las iniciativas presentadas por éstos. Para Maite Gorriz el grupo de gobierno no está haciendo lo suficiente para llevar a cabo las mociones aprobadas por el pleno municipal, a pesar de ser propuestas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. “Por nuestra parte vamos a continuar trabajando para que estas iniciativas y todas las que llevemos a pleno para mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos, se hagan efectivas”, concluyó Gorriz.