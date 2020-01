3-1. Dos misiles sacan del atasco al Alcorcón

Dos sorprendentes 'misiles' de Carlos Pomares y Álex Mula en el tramo final del primer periodo sacaron del atasco al Alcorcón, que puso fin a su interminable racha de cinco empates seguidos y nueve partidos sin vencer, y castigaron a una Ponferradina que hasta entonces había sido la que más peligro había creado.

La inercia de enlazar tablas y de no ganar en Santo Domingo desde el 17 de noviembre -al Málaga- quedó enterrada entre los minutos 36 y 39, en los que surgió un tremendo disparo lejano de su lateral zurdo, Carlos Pumares, y un inesperado lanzamiento de falta directo de Álex Mula que sorprendieron al nuevo meta del cuadro berciano, René Román.

Ambos disparos dinamitaron un partido que la Ponferradina tenía absolutamente controlado y en el que incluso podía haberse puesto por delante con dos disparos de Nacho Gil que abortó Dani Jiménez. Incluso justo antes del descanso un fallo del meta local a la salida de un córner no fue aprovechado por Óscar Sielva, cuyo remate de cabeza en el segundo palo se marchó ligeramente cruzado.

El conjunto de Jon Pérez Bolo había tapado toda vía de llegada del bloque alfarero. Ni los intentos de Stoichkov desequilibraban a la 'Ponfe', bien armada, con una acertada presión en la zona ancha y las rápidas salidas principalmente de Nacho Gil, pero el zurdazo de Pomares y el derechazo de Mula acabaron con la falta de acierto de los 'amarillos' de los últimos encuentros y dinamitaron el partido.

El técnico del equipo leonés tardó tan solo diez minutos en recurrir a su capitán y principal artillero, Yuri de Souza, que no había entrado en el once inicial por cuestiones físicas. Pero el '10' de la Ponferradina no fue la solución esta vez. El Alcorcón supo evitar el intento de reacción del rival y pudo disponer de salidas rápidas al aprovechar los huecos que dejaban los de Bolo en su intento de acortar distancias. En una de ellas Óscar Arribas puso la puntilla (m.73) y al final Ivi López, con un disparo que desvió Diéguez, evitó que el equipo leonés se marchara con el cero en su marcador.

- Ficha técnica:

3 - Alcorcón: Dani Jiménez; Paris Adot (Javier Castro, m.85), David Fernández, Diéguez, Pomares, Luis Perea, Richard Boateng, Mula (Dorca, m.80), Stoichkov, Óscar Arribas y Rui Costa (Samu Sosa, m.68)

1 - Ponferradina: René, Son, Russo, Trigueros, José Ríos Reina, Saúl Crespo (Carlos Bravo, m.61), Oscar Sielva, Fran Manzanara, Ivi López, Nacho Gil (Yuri, m.55) y Asier Benito (Pablo Larrea, m.68).

Goles: 1-0, m.36: Pomares. 2-0, m.39: Mula. 3-0, m.73: Óscar Arribas. 3-1, m.87: Ivi López

Árbitro: González Esteban (Comité vasco). Amonestó a Rui Costa (m.23), Ríos Reina (m.38), Russo (m.62), Fran Manzanara (m.65) y Luis Perea (m.82)

Incidencias: Partido disputado en el estadio Santo Domingo ante 3.077 espectadores. EFE.