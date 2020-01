La Fiscalia demana citar com a investigats 12 excàrrecs de CDC per blanqueig

La Fiscalia ha demanat al jutge que instrueix el cas conegut com el "3%", sobre un suposat finançament irregular de CDC, que citi com a investigats per suposat delicte de blanqueig de capitals a dotze integrants d'aquest partit que van ostentar diversos càrrecs.

En aquesta causa el jutge investiga si CDC es va finançar irregularment a través de "societats pantalla" de les seves fundacions que rebien presumptament "donacions" d'empresaris als que se'ls acabava adjudicant obra pública a administracions governades pel partit.

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata que citi com a investigats els exconsellers de la Generalitat de Catalunya Jordi Jané, Pere Macias, Felip Puig i Irene Rigau.

Així mateix a l'exdirector general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat Carles Flamerich, a l'eurodiputat Marc Guerrero, als exdiputats Gloria Renom i Xabier Crespo, a l'exsenadora Montserrat Candini, als exparlamentaris autonòmics catalans Víctor Vila i Jordi Moltó i a l'exregidor de Barcelona Eduard Freixedes.

En el seu escrit el fiscal explica que demana que compareguin com a investigats en el Jutjat Central d'Instrucció número 5 a la vista dels informes de la Guàrdia Civil per la suposada comissió d'un delicte de blanqueig de capitals per unes donacions per un total de més de cent mil euros que presumptament van realitzar.

El fiscal explica que tots ells eren afiliats del partit polític Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La Fiscalia els relaciona amb diverses "donacions" realitzades entre 2008 i 2013 que en total van superar els cent mil euros.

En concret a Carles Flamerich el fiscal el relaciona amb dues donacions de 3.000 euros el 2008 i 2010; Jordi Jané, amb quatre entre 2008 i 2013; Marc Guerrero i Tarragó, amb dos en 2009 i 2010; Víctor Vila, 3 entre 2008 i 2010; Jordi Moltó, altres tres en el mateix període; Pere Macias, quatre entre 2008 i 2013; Gloria Renom i Felip Puig, 3 entre 2008 i 2010 cada un de la citada quantitat de 3.000 euros.

A més Xavier Crespo, una de 1.500 euros el 2010; Montserrat Candini, una de 9.000 euros el 2008 i tres dels 3.000 entre 2009 i 2010; Irene Rigau, dues de 3.000 euros el 2008 i 2010, i Eduard Freixedes, tres de 3.000 euros en el mateix període.

El fiscal explica que en la documentació intervinguda en el registre a la seu de CDC al carrer de Còrsega de Barcelona el 21 d'octubre de 2015 es troben el Llibre Diari i el Llibre Major.

Explica que el primer d'ells és el principal registre comptable existent en qualsevol organització i de resposta obligatòria, que recull cronològicament les operacions econòmiques mitjançant assentaments comptables.

Afegeix que en els informes de la Guàrdia Civil es fa un estudi de les donacions rebudes per CDC i es posa de manifest com existeix una relació entre les donacions referents a persones físiques i jurídiques, ja que en disminuir les segones augmenten més que significativament les primeres .

"En el període 2008-2015 les quantitats rebudes en concepte de donació per aquesta formació política es van elevar a 1.673.040,49 euros si es prenen en consideració les dades recollides a la base de dades analitzada per la Guàrdia Civil, i de 769.800,49 euros per al període 2009-2014, si es pren en consideració la comptabilitat de CDC", afegeix.

Indica que "es constata com les donacions entren en descens el 2011 per tornar a augmentar en 2014, produint-se un més que notable augment, tant en nombre com en quantia de donacions, en els anys 2014 i 2015".

"L'any 2015 la quantia de donacions rebudes s'incrementa respecte a les percebudes en 2013, passant de 14.640,00 euros a 402.085,00 euros", relata la Fiscalia.

Destaca que "en els anys 2014 i 2015 les donacions realitzades per particulars es presenten de forma no sistemàtica i sense un criteri que les pugui preveure, concretament al mes de novembre de l'any 2014".

Per al fiscal les donacions concentrades en determinats períodes pot tractar-se "d'algun tipus d'actuació a través de la qual el partit ingressa i justifica fons d'origen desconegut a l'empara de donacions realitzades per particulars".