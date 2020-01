La autonomía de los niños

A los niños les encanta ser autónomos. Son curiosos, y en un momento dado por su grado de madurez deciden intentar hacer las cosas por sí solos. No hay que forzarles, pero sí animarles a que lo hagan, y ante todo mantener la paciencia intacta. Son algunas de las lecturas que hemos sacado de nuestro espacio educativo 'Escuela Infantil', en el que hemos abordado esta circunstancia.

"Es bueno que los niños experimenten, que descubran el mundo, siempre como guíe el adulto, pero que puedan experimentar y conocer el error", asegura Sara de Frutos, de la Escuela Infantil Claret. "No hay que intentar forzarles ni presionarles, si decidimos hacerlo por las mañanas no será una buena idea con las prisas de ir a clase... Ante todo no hemos de dramatizar", puntualiza.

Ante la posibilidad de que se malacostumbren y tengan dependencia de los padres, la situación es reversible. "Hay que rectificar la conducta y sí que les costará a los niños hacer esas tareas porque si les acostumbras a hacerles todo luego no van a querer hacerlo ellos, por eso hay que enseñarles lo que es el valor del esfuerzo y enseñarles con prontitud. Los padres han de guiarles y transmitir confianza y seguridad", finaliza.

