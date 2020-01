Barcelona, preparada per fer el millor MWC

L’Ajuntament de Barcelona ha acollit avui la reunió del Comitè Executiu Organitzador del MWC

2020, on hi participen les institucions implicades en l’organització del congrés, que han treballat durant l’any perquè el congrés de telefonia i innovació tecnològica a la ciutat sigui un èxit.

El Comitè Executiu Organitzador del MWC 2020 és un òrgan de coordinació institucional creat des de la primera tinència de l’Ajuntament per a l’edició d’enguany del MWC a Barcelona amb l’objectiu de garantir el desenvolupament d’aquest esdeveniment, mitjançant actuacions transversals liderades per l’Ajuntament de Barcelona.

Des d’aquest òrgan, treballen conjuntament els aspectes organitzatius, logístics i de servei l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Generalitat de Catalunya, la sotsdelegació de Govern de l’Estat, la Fundació Barcelona Mobile World Capital; Fira de Barcelona; Aeroport de Barcelona- El Prat; Transport Metropolitans de Barcelona, la Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona, Gremi de Restauració i Consell de Gremis.

El treball del Comitè Executiu Organitzador ha permès actuar amb anticipació i pro activitat de manera planificada, i millorar la coordinació i la suma de sinèrgies entre els diferents serveis municipals i d’altres administracions i institucions per garantir l’excel·lència organitzativa de l’esdeveniment. La ciutat vol oferir als visitants i congressistes un entorn segur i confortable en la seva estada, també de mobilitat i d’allotjament, i que puguin gaudir dels actius de Barcelona en l’àmbit de la restauració, el comerç, el patrimoni i la cultura.

La reunió d’avui clou un calendari de reunions encetat al mes de desembre, tant del Comitè Executiu Organitzador com de la Comissió Executiva creada per al mateix fi a nivell tècnic, i finalitzarà amb les taules operatives diàries dels diferents serveis durant el MWC 2020.

L’impacte del MWC a la ciutat supera ja els 4.383 milions d’euros

Segons GSMA, s’estima que el MWC 2020 generarà 492 milions d’euros d’impacte econòmic, però el capital acumulat a la ciutat des de la primera edició suma ja 4.383 milions d’euros.

Tractor d’inversions i de l’ecosistema empresarial tecnològic a Barcelona

Barcelona ha desenvolupat una estratègia de valor de ciutat al voltant dels congressos i fires tecnològiques, que tenen en el Mobile World Congress la seva punta més visible, per dimensió i impacte global. L’àrea de Barcelona aglutina de mitjana prop del 75% dels projectes d’inversió estrangera directa de Catalunya, que en els darrers cinc anys, ha captat 23.195 milions d’euros —un 45% més respecte al quinquenni anterior—.

A més, el 75% de les empreses estrangeres que s’ubiquen a Barcelona ho fan a través d’una nova implantació, davant del 25% que ho fa mitjançant la compra d’una empresa ja ubicada a la ciutat.

El nou ecosistema tecnològic de Barcelona compta ja amb 1.197 start-ups, que donen feina a

13.820 persones. Aquest nou teixit empresarial sorgit a l’àmbit tecnològic, creix a partir d’un nou model d’aliança público-privada en emprenedoria i l’augment de la inversió estrangera en l’àmbit TIC però també auspiciat per exemples concrets sobre models tecnològics presentats a Barcelona o per aliances concretes entre empreses sorgides al MWC.

Catalitzador de l’ocupació i de Barcelona com a hub tecnològic

Entre 2014 i 2018 el capital invertit al hub de Barcelona ha pujat un 394%.

Per sectors, on més s‘ha invertit és en el sector mòbil (55%) i de comerç electrònic (25%), seguit del sector social (10%), i els d’Empresa (3%) i Salut i Ciència (3%).

Pel que fa a l’ocupació en el conjunt de les activitats TIC, entre 2011 i 2018 ha crescut un 49% a Barcelona, passant dels 39.000 llocs de treball registrats al 2011 als 59.000 al 2018.

També es registren millors condicions tant en la retribució com en la demanda de perfils TIC. La mitjana de sou dels treballadors TIC (40.000 euros) supera la mitjana dels titulats superiors a Espanya (32.000), i per cada oferta publicada per a professionals digitals hi ha 17 persones candidates, mentre que per a les ofertes genèriques aquesta ràtio puja a 37.

La bona valoració per part dels assistents i la gran activitat contractual, dos punts clau Les enquestes a peu de congrés realitzades a les persones assistents al MWC Barcelona mostren l’alta valoració de l’experiència a la ciutat. Un 96% dels i les assistents al congrés mostren un alt grau de satisfacció i el mateix percentatge asseguren que repetiran en properes edicions a la ciutat. De fet, un 54’5% declaren haver-hi participat anteriorment, amb una mitjana d’assistència de 4 edicions.

En el capítol de l’activitat contractual dins del congrés i l’assoliment d’acords i projectes empresarials en el si del MWC, les enquestes mostren que un 32% dels assistents ha establert aliances durant el congrés. També es desprèn de les dades que el 28% ha innovat en productes, el 24% ha incorporat noves tecnologies i el 13% hi ha endegat nous projectes.

El MWC també potencia les diferents iniciatives que representen una oportunitat a l’hora de fomentar la inclusió de tota la ciutadania, com programes de desenvolupament del talent i les vocacions TIC; la reivindicació del talent femení i l’impuls de la presència de la dona en el sector tecnològic; l’impuls d’una ciutadania digital i la projecció de Barcelona com un referent en ètica i humanisme tecnològic.

Pel que fa a la dimensió mediambiental, el MWC és el primer gran congrés internacional lliure d’emissions de CO2, i suposa l’oportunitat per a la ciutat d’esdevenir una capital de fires i congressos sostenibles i/o sobre temàtiques relacionades amb la sostenibilitat.