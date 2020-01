El 30% de las víctimas de violencia de género de León son del Bierzo, el 80% no denuncia

Bembibre, Fabero y Ponferrada son las localidades que concentran el mayor número de casos de violencia de género en el Bierzo, según las estadísticas en las que la comarca entra con un 30% de los casos denunciados en la provincia de León.

Así lo especificó el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, durante las jornadas organizadas por el Gobierno de España y que se han celebrado en el castillo de los Templarios de Ponferrada, con presencia de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Rebeca Palomo.

Aunque todas las autoridades destacaron el deseo de que llegue un momento en el que este tipo de actividades no tenga que llevarse a cabo, todas reconocieron que se trata de un estigma "que nos persigue" y de ahí la importancia que tienen este tipo de acciones en las que según Palomo "todos somos necesarios para luchar y estamos interpelados para lograr vivir en una sociedad libre de violencia".

El aprendizaje en una sociedad con una cultura machista es la base para empezar a elaborar esa cultura de igualdad, según expuso el doctor en sicología de la Universidad de Salamanca, Miguel Pérez, quien consiguió con su intervención acercar al público a cuestiones tan básicas como los motivos por los que una mujer víctima de violencia de género no denuncia su situación. "Sal de este infierno, y ella no lo hace.. nadie lo comprende...no podemos pretender que salgan del infierno mientras la sociedad no tome las medidas para ayudarlas, es lo que se denomina síndrome de adaptación paradójica de la violencia. La violencia genera unas consecuencias en nuestro cerebro que nos impide tomar decisiones, por eso debe ser la sociedad, las infraestructuras sociales las que ayuden a salir a estas mujeres de ese infierno", indicó Pérez quien además añadió que para llegar a ese momento todos debemos pasar por un aprendizaje :"Piensa y cuestiona lo que eres. Somos el resultado de lo que nos han hecho, pero debemos aprender para mejorar", remarcó el sicólogo que inició las intervenciones de las jornadas.

Su teoría tiene además unos datos contrastados por un estudio realizado por el Gobierno sobre violencia y en el que, según Rebeca Palomo, se ha podido conocer que la media de espera de una mujer maltratada para denunciar su situación son 8 años, una cifra que también ha quedado patente en los últimos casos de víctimas mortales. Ninguna de las siete asesinadas en lo que llevamos de año en el país habían denunciado malos tratos.