Calleja espera algún fichaje pero no ve ninguna operación próxima

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, indicó este martes que espera que llegue algún fichaje en el mercado de invierno pero no tiene constancia de que hay una operación que esté cerca de cerrarse.

"Quedan pocos días de mercado y cada vez está más complicado. Cada vez se hace más difícil, no paramos de trabajar y buscamos un fichaje que nos ayude. Estamos en ello y lo estaremos hasta el final", dijo ante los medios.



Al ser preguntado por las opciones de que llegue al equipo Paco Alcácer, comentó que "se han dicho muchos nombres y han salido muchos jugadores que podrían ser una posibilidad de reforzar al equipo, entre ellos está el de Paco Alcacer, que también tiene posibilidades de ir al Valencia".



"Como no es algo real y es todo especular, no puedo confirmar nada -de Alcácer-, por lo que me centro en Bacca, Gerard, Samu o Niño, que son los que si tengo aquí. Y el que venga que lo haga con ganas de ayudar y a seguir creciendo", añadió.



También se le preguntó por el italiano Simone Zaza. "Podemos hablar de muchos jugadores y seguro que todos son buenos y que pueden ayudarnos y que cada uno tiene unas características, pero es que no hay nada. Me gustaría decir que este o aquel es el que va a venir, pero es que no hay nada todavía", apuntó Calleja.



Además, el entrenador madrileño se refirió a la irrupción del canterano Fernando Niño y su decisivo gol ante el Alavés a los pocos minutos de haber ingresado al campo en la recta final del partido.



"Las oportunidad están para aprovecharlas. Estas llegan cuando no la esperas y es el jugador el que debe hacerla buena. A Niño lo conocemos y por eso apostamos por él, y el lo está aprovechando", dijo.



"Hablé con él y ya le dije que tiene que trabajar y debe tener los pies en el suelo , sabiendo que sus equipos son el B y el C, por lo que ahí debe seguir ganándose sus oportunidades", agregó.



Asimismo, Calleja dijo que el marroquí Sofian Chakla, al que el club ascendió a la primera plantilla procedente del Villarreal B, manifestó que es "un buen refuerzo que conocemos bien ya que ha entrenado toda la temporada con nosotros".



"Cuando llegó en verano ya valoramos la posibilidad de si se unía a nosotros desde principio de temporada pero preferimos que jugara primero con el filial. Ahora ya es un jugador que puede ayudar y estamos contentos", concluyó.