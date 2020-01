Seis personas condenadas a 99 años de prisión por trata de personas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a seis personas a 99 años de cárcel por la comisión de los delitos de trata de seres humanos en concurso medial con otros tantos delitos de explotación sexual. En la sentencia a la que ha tenido acceso la SER se considera probado que los acusados constituían una tema criminal que captaba a mujeres en Nigeria y obligadas a trasladarse, en ocasiones a pie, hasta Libia desde donde cruzaban el Mediterráneo en patera hasta Italia y eran trasladadas en avión hasta Madrid y finalmente a Sur de Tenerife en donde eran obligadas a ejercer la prostitución para pagar una deuda de 30.000 euros.

Las víctimas eran intimidadas con rituales vudú para doblegar su voluntad. En este sentido, según indica la sentencia, la prostitución se desarrollaba en condiciones claramente abusivas: las mujeres carecían de descanso semanal, desarrollaban jornadas continuadas entre las 20 y las 7 horas aproximadamente, carecían de la posibilidad de mantener alguna vida social o de desarrollar cualquier actividad lúdica, vivían en una infravivienda hacinadas durmiendo sobre colchones colocados en muchos casos sobre el suelo y en condiciones higiénicas lamentables, y debían dedicar la totalidad del dinero que ganaban con la prostitución al pago de su manutención y de la deuda que les reclamaban sus explotadores.

Las transcripciones

La brutalidad a la que eran sometidas las víctimas se evidencia en los pinchazos telefónicos realizados por la Policía Nacional. En las transcripciones, a las que la SER ha tenido acceso, se trata a las mujeres como si fuera ganado.

Conversación entre un brujo Vudú y una de las captadoras el 8 de septiembre de 2016

B: Usamos a un macho cabrío para hacer el trabajo, como es una mujer, vamos a usar una cabra y vamos a hacer que su cabeza se parezca a la de una cabra, la persona que la vea la echará, porque no es guapa (...)

B: ¿Hay alguna que se haya escapado?

L: No.

B: Vale, ¿ésta es la única que te está dando problemas?

L: Está es la única que me preocupa mucho, mi hermana sabe por qué me preocupa, porque he gastado mucho dinero en esta, mucho dinero.

B:Sí.

L: He gastado mucho dinero, dinero que podría usar para construir una casa de ocho habitaciones, he gastado mucho en ella.

B: Lo que te voy a decir ahora no se lo enseñes a nadie.

L:Sí.

B: Cuando cojas tierra de esa ciudad, le añades polvo y dices: "No se puede engordar hasta que ya no se ven las uñas" frente al agua y luego te duchas con el agua.

L: Vale.

B: Que esta niña que has llevado a Europa, que la suelten por ti y que encuentre trabajo. Hazlo hoy.

En el caso de la otra de las acusadas fueron intervenidas un elevado número de conversaciones telefónicas en las que reiteradamente se habla de la explotación de mujeres captadas en Nigeria y a las que se impone el ejercicio de la prostitución como vía para saldar la deuda reclamada por el viaje. El 17 de agosto de 2016 se mantiene una conversación con una tercera persona en la que se refiere de forma explícita a ello:

L: Vale, ¿alguien también la trajo o vino sola?|

C: Alguien la trajo.|

L: Y ¿qué tal?, ¿dónde vive?, ¿ya está pagando la deuda? |

C: Sí, ya la está pagando

L: Sí ¿no?

En la misma conversación referencia explícita a la actividad que desarrollan las chicas:

C: Me dijo que en España trabajan en las carreteras, dijo que no le gusta porque hay que correr mucho.

L: Trabajan en las carreteras, lo mismo que aquí.

C: Por eso aquí es bueno, no hay estrés. Te darán una habitación y trabajarás en un club . Aquí no se trabaja en las carreteras, por eso es bueno, sólo necesitas los papeles. El papel es el problema.

L: Si te hubieran dado el papel durante este tiempo no sabríamos cuánto dinero llevaríamos ganado hasta shors.

C: Claro. Y los hombres blancos aquí, son buena gente, no como en Italia que trabajan en las carreteras. Aquí cuando un cliente te coge nunca te hará daño porque el cliente tendrá que escribir y firmar que la chica se ha ido con él. Y si trabajas en un club o hotel te llevará el cliente a una habitación en el mismo sitio, sólo te llevará a casa si te conoce mucho, por eso aquí es bueno.

L: Ya, aquí corren mucho cuando viene la policía, aquí correrías aunque tuvieras papeles.

C: Alh se genera poco dinero, aquí... que Dios haga que me den este papel que estoy esperando ahora

L: ¿Cuánto le cuesta a los clientes una prostituta allí?

C: Depende de las horas. Donde estaba yo antes, cuando un cliente te coge, tarda muchas horas y escriben el tiempo para ellos.

L: Pero hay dinero. Por los menos, si pudieras generar tres mil euros al mes estaría bien, aquí por

lo menos dos mil. Algunas generan dos mil al mes y otras generan dos mil quinientos, depende

C: ¿Dos mil quinientos?

L: Sí, al mes



Existen conversaciones en las que habla del precio de compra de las chicas en Nigeria (conversación de 15 de julio):



L: Sí, Ahora que lo ha cogido con mucho gusto.... para las dos, se ingresó el dinero en la cuenta una vez, 1.600.000 (un millón seiscientos mil) Naira.

N: ¿1.000.000 (un millón) y qué?

L: 1,600.000 (un millón seiscientos mil)

L: Sal de allí (gritando a los niños)

N: ¿1.600.000 (un millón seiscientos mil)?

L: 860 para las dos cosas (se refiere a chicas), sabes que 60,000 (sesenta mil) (Naira) es lo que cobra.

O en las que conversa con su marido (Nicholas) sobre el tipo de actividad que están desarrollando. Así, en una conversación de 14 de julio de 2016 con Nicholas, éste le dice “vaya, ¿no habías dicho que su mujer también se dedica al negocio de tráfico de chicas?”, y Linda contesta que “ha dicho que se dedicaba a eso hasta que fue a la cárcel, y que cuando salió de la cárcel ...”. En la misma conversación se refiere Linda a su deseo de que las chicas le produzcan beneficios “... termine ahora, estas dos pequeñas te puedes ir ahorrando el dinero que te vayan mandando.