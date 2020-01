El CD Tenerife disputaba la eliminatoria de 1/8 de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao con un once titular con una mezcla de jugadores más utilizados en el campeonato de liga con jugadores con otro con menos cantidad de minutos . Sin embargo, el once de los leones era un once titular que perfectamente podría ser utilizado en el campeonato de liga en Primera División. Los Iker Muniain, Raúl García y Williams de entrada en la parcela ofensiva. Tan sólo Ander Capa de los jugadores que más utiliza Garitano comenzaba el encuentro desde el banquillo.

El partido se rompía nada más comenzar con la expulsión del portero Herrerín a los 2' de partido. En la acción posterior, el colegiado señalaba penalti por manos del delantero Williams tras ejecutar la falta Luis Milla. El penalti lo anotaba Joselu. Convertía su segundo tanto con la camiseta del CD Tenerife. Partido frenético en los compases iniciales. Antes que se cumpliera el minuto 18 de partido, era Williams quien empataba el choque con un remate de cabeza tras centro del lateral zurdo Yuri. En la siguiente jugada era el tinerfeño Elliot quien realizaba una buena jugada individual para poner un centro del área que aprovechaba nuevamente Joselu para volver a poner por delante a los tinerfeños tras segunda jugada rematar a la red un remate.

A raíz del 2-1 el partido iba bajando en intensidad. El ritmo frenético del inicio de partido se diluía. Sin balón el cuadro blanquiazul sufria ante un equipo, que aunque en inferioridad, demostraba sobre el terreno de juego la categoría superior. Así se llegaba al descanso.

La segunda parte comenzaba sin sustituciones en ninguno de los dos equipos. A los 5' de la segunda parte, Ruben Baraja optaba por dar entrada a Daniel Lasure en sustitución de Elliot, por lo que el ex jugador del Real Zaragoza ocupaba con Alex Muñoz el carril izquierdo de los locales. A los diez minutos de la segunda parte, Luis Milla realiza una mala entrada en inicio de jugada blanquiazul, dejando prácticamente solo al delantero Williams que en el mano a mano bate a Adrián Ortolá para poner el momentáneo 2-2.

En la segunda parte le costaba más al conjunto blanquiazul pisar área contraria. Los dos laterales Yuri y Lekue tenían mucha presencia ofensiva provocando estar constantemente con vigilancias a los jugadores de Rubén Baraja. Así iban pasando los minutos y el cuadro bilbaíno acusaba el cansancio en el tramo final del partido. El tiempo reglamentario de noventa minutos finalizaba con el empate 2-2. Se iban a la prórroga tinerfeños y bilbaínos.

La prórroga comenzaba con Dani Gómez entrando al campo por Iker Undabarrena, pero rápidamente se le desmontaba la idea al mister local por la expulsión del central Carlos Ruiz, por doble amarilla, a los tres minutos de la prórroga. Los dos equipos arriesgaban lo justo. No querían perder lo conseguido ninguno de los dos hasta que llegaba el último minuto de la primera parte de la prórroga. Lekue barria a Nahuel pitando penalti el colegiado. El delantero Dani Gómez anotaba el 3-2.

Restaban los últimos quince minutos de partido. Los dos equipos con diez futbolistas sobre el terreno de juego realizaban un esfuerzo titánico. El CD Tenerife sufria pero aguantaba hasta que llegó Yuri con un disparo desde fuera del área para poner el 3-3 en el último minuto de la prórroga.

Así se llegaba a la tanda de penalties. Por los blanquiazules Moore y Joselu erraban e Iñigo Martinez por vascos. El Athletic Bilbao estará en la ronda de 1/4 de final de la Copa del Rey.