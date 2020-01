Este lunes se celebraba la sesión plenaria correspondiente al mes de enero donde la Corporación Municipal aprobó diferentes cuestiones como la creación de un estudio de viabilidad de la nueva estación de autobuses.

El equipo de gobierno logró sacar adelante la iniciativa contando con el apoyo de Ciudadanos. En este punto del orden del día hubo bastante debate político ya que, como es sabido, todos los grupos políticos opositores se muestran reacios a la construcción de esta nueva infraestructura en esta zona por varios motivos.

Más tráfico de vehículos, más ruido, insisten en que habrá que realizar innovaciones urbanística para cambiar la denominación del suelo y se va a incrementar, según ellos, la inseguridad de los jóvenes que accedan a la zona deportiva o a los centros educativos de la zona.

Además, Izquierda Unida no comparte la concesión que se le va a hacer a una empresa privada para que construya la nueva estación y desde el PSOE y Contigo Ronda criticaban los informes de previsión presentados en los que se asegura que el proyecto tiene viabilidad económica en base a unos datos de afluencia de autobuses, unos 150 cada día, que no creen ambas formaciones.

Por su parte, Alberto Serrano, ofrecía un voto de confianza a la empresa encargada de ejecutar el proyecto mientras que el Partido Popular defendía los datos que criticaba la oposición alegando que son cifras ofrecidas por los gestores de la actual estación de autobuses de la ciudad.

Otro punto del orden del día que dio para bastante debate estaba estrechamente ligado al ya citado. Se trata de la solicitud de la desafección de los terrenos del instituto Rodríguez Delgado para poder ejecutar el proyecto de la nueva estación que incluye absorber parte del centro educativo.

En este sentido, los populares defendían que los 380 metros que se le van a retirar al centro educativo le serán recompensados mediante la creación por parte del Consistorio de dos nuevas aulas y una cocina para instalar allí un nuevo ciclo formativo de ‘Restauración’, que se instalará en el instituto.

La oposición no ha visto con buenos ojos la intención del bipartito porque, entre otras cuestiones y según los propios miembros de estas formaciones, no se ha informado al Consejo Escolar sobre esta futura actuación para que la estudien y la valoren. Incluso Ciudadanos se abstuvo en este punto ya que según anunciaba su portavoz, el proyecto no ha sido presentado ante la Consejería de Educación que es la que tiene la última decisión sobre la ejecución de la actuación en estos terrenos. "A día de hoy no hay nada encima de la mesa en la consejería", indicaba.

Desde el PSOE insistían en que se está tratando el asunto como “un cambalache”, algo que ven inadecuado. Al mismo tiempo seguían insistiendo en lo inapropiado del proyecto en contra de la seguridad de los jóvenes que transitarán en la zona.

El equipo de gobierno defendía la propuesta en base a la "necesidad urgente" de impulsar este proyecto. Así lo aseguraba Josefa Valle de Alianza Por Ronda y en la repercusión positiva que iba a tener la acción en el instituto, según la alcaldesa Mari Paz Fernández, que criticaba el afán de alertar a la ciudadanía por parte de los socialistas.

Una sola moción institucional

Entre otras cuestiones, durante la sesión se presentaron diferentes mociones institucionales de las cuáles, y como era de esperar, solo salió adelante la que impulsó el Partido Popular acerca de exigir al Gobierno una mejoría en el transporte ferroviario de la serranía. El resto de propuestas procedentes de la oposición fueron rechazadas por el bipartito.