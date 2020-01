Ludwing Wagner, tres años de trámites para trasladar su empresa a Rabanales 21

Cuando en el año 2015 Ludwing Wagner decidió que había llegado el momento de trasladar su empresa desde el polígono de las Quemadas al Parque Tecnológico Rabanales 21, nunca pensó que cinco años después todavía estaría enredado en trámites con la administración. En concreto, con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.

Wagner, formado como ingeniero en su Alemania natal, creó en 2004 su propia empresa Cortec Mecanizados, en Almodóvar del Río. Poco después se trasladó al polígono de las Quemadas donde en la actualidad ocupa una nave de 1.100 metros cuadrados en la que trabajan 18 personas dedicadas a la fabricación de piezas industriales.

“En el sector tecnológico no te puedes quedar quieto” reconoce el empresario, que en 2017 decidió comprar una parcela de 4.000 metros cuadrados en Rabanales 21 con la intención de construir en ella una nueva nave donde desarrollar un proyecto industrial más ambicioso que pretende combinar su labor empresarial con la formación de futuros trabajadores especializados del sector del metal. En total, incluida la nueva maquinaria que pretende incorporar, Ludwing Wagner estima una inversión que ronda los 2 millones de euros.

Detalle de la maqueta del proyecto de nave industrial de Cortec en Rabanales 21 / Cadena SER

La lentitud de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba frenan el proyecto

El Ayuntamiento de Córdoba, explica el empresario, ha tardado un año y medio en concederle la licencia de obra que Wagner necesita para levantar sus nuevas instalaciones en Rabanales 21. El empresario solicitó a Urbanismo la licencia en junio de 2018 y “no la he recibido hasta el pasado mes de octubre”. “Si hubiera comprado una nave ya hecha en el polígono de las Quemadas todo habría sido más fácil” reconoce. Sin embargo, Wagner siempre tuvo claro que quería unir el nombre de su empresa al del Parque Tecnológico. Un espacio donde Cortec podrá disfrutar de las ventajas del entorno profesional y científico que aporta el Parque Tecnológico situado junto al Campus de Rabanales.

El retraso en la concesión de la licencia no es el único obstáculo que el empresario del metal ha encontrado para hacer realidad el traslado de su empresa al Parque Tecnológico. “En enero de 2018 solicite una subvención a la Agencia IDEA, de la Junta de Andalucía, y todavía no he obtenido respuesta”. Un retraso de la administración autonómica que le ha obligado a renegociar las condiciones del préstamo con la entidad bancaria que se lo había pre concedido.

Ubicación prevista de la nave de Cortec en Rabanales 21 / Cadena SER

El Ayuntamiento de Málaga tarda 8 semanas en conceder una licencia de obra; Córdoba, año y medio

La lentitud del Ayuntamiento de Córdoba para conceder licencias de obras que, como en este caso, puede superar el año y medio, choca directamente con la agilidad de otros municipios andaluces como el de Málaga donde ese plazo, recuerda Ludwing "no suele superar las 8 semanas". Ante este panorama, Wagner reconoce que cuando un empresario de su país se interesa por Córdoba y le pide opinión, el le recomienda que “mejor se instale en otro sitio”. “Me duele, porque tengo hijos y quiero un futuro para ellos, pero no puedo engañarles”, comenta.

Aún así, y a pesar de todo, Ludwing Wagner asegura que nunca ha pensando en arrojar la toalla, aunque, reconoce con cierta amargura que “después de tantos años aquí, he visto tantas cosas que al final se acostumbra uno”.