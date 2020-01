Francisco José Martínez: "Tenemos un entramado administrativo que lastra los proyectos de Huelva"

Cada martes en el magazín `Hoy por Hoy Huelva´ de la Cadena SER se abre un tiempo para la opinión en el que se debate sobre los asuntos importantes que suceden en Huelva y provincia. Este martes con la intervención de José Manuel Andújar, catedrático de la Universidad de Huelva, Julia Perea, Responsable del Área de Empleo, Juventud y Acción Sindical de CCOO en Huelva, Francisco José Martínez, catedrático de la Universidad de Huelva. De la que también fue Rector y Rafael Ávila, economista y ex secretario general de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

Los opinadores han reflexionado a propósito de los datos de la EPA que viene a ser un anticipo del paro que llega el segundo día laborable de mes. Los datos muestran que en Huelva hay actualmente 58.300 parados y 189.100 personas ocupadas. También que la la tasa de paro subió casi un punto y se quedó en el 23´5%, siendo la tercera andaluza más alta después de Cádiz y Córdoba.

Otro de los asuntos que se han discutido son los efectos que tendrá el brexit para la economía onubense. Será el sector de los fruntos rojos el que antes verá sus efectos puesto que es el tercer país receptor de arándanos y frambuesas tras Alemania y Francia. Pero, según los opinadores como Julia Perea responsable del Área de Empleo, Juventud y Acción Sindical de CCOO en Huelva, el Brexit también se dejará notar en el turismo onubense. Argumenta que el sector del golf que contribuye a la desestacionalidad puede ser uno de los primeros afectados dado que es un sector que factura 100 millones de euros al año y que los británicos suponen el 25% de los viajeros que viene a la provincia para la práctica del golf y se desconoce la respuesta que puedan tener los britñanicos con las nuevas políticas de fronteras que deriven de la salida del Reino de Unido de la Unión Europea.

También el proyecto CEUS de aviones no tripulados ha sido otro caballo de batalla entre los opinadores. El catedrático de la Universidad de Huelva José Manuel Andújar ha contado a la SER que no hay ningún problema medioambiental que ponga freno al proyecto y que se está a la espera de que Junta de Andalucía y Gobierno central se pongan de acuerdo para poner en marcha antes del próximo mes de octubre las primeras labores que consistirían en la tala de pinos para hacer las pistas y la venta de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Moguer al INTA que está a favor de la compra. Dice Andújar que los terrenos para el proeycto CEUS está a unos 10 kilómetros del Arenosillo. Añade que está aprovada la ubicación, la declaración de impacto ambiental. Concluye que los que sencesita es que se ponga el dienro encima de la mesa y que arranque ya poque corre riesgo de perderse otra vez. El proyecto CEUS como tal, empezó en el año 2012. Para el profesor Andújar "los políticos de Huelva no se han implicado en este asunto como debieran". De llevarse a cabo, el proyecto CEUS de Aviones no Tripulados generaría a largo plazo decenas de miles de puestos de trabajo y miles de millones de euros de negocio.



Escucha aquí LA TERTULIA de `Hoy por Hoy Huelva´ en la SER....