Un duo musical surgido de las entrañas del Conservatorio onubense

Se llama Mª Isabel Orrego Toscano y es una joven onubense flautista. Está cursando el 6º curso de Enseñanzas Profesionales de flauta Travesera, en el Conservatorio de Huelva con el profesor Eduardo Cuervo Jiménez, y realizó las Enseñanzas Básicas con Inés Musso. Ha gando importantes concursos como el de Música de Cámara de Isla Cristina (2012) con el grupo “The little band”; el de Música de Cámara de Nerva (2012) con el grupo “The little band”; el de relatos cortos de la Feria del libro de Huelva (2013), y el del concurso provincial en la 56ª edición del concurso de Cocacola “jóvenes talentos de relato corto” (2016). También se ha alzado con el tercer premio del concurso de Música de Cámara de Valverde del Camino (2012) con el grupo “The little band” y el del concurso de relatos cortos de la clínica dental “Boccio” (2015).

La joven flautista onubense Mª Isabel Orrego Toscano ha realizado Cursos de perfeccionamiento y master class en direfentes ciudades de la geografía española con profesores como Emmanuel Pahud - Clara Andrada - Wendela van Swol, Antonio Nuez - Lina León - Rafael Ruibérriz, Juan Ronda - Antonio Hervás - Juanjo Hernández, Fernando Gómez - Miguel Ángel Angulo - Salvador Martínez, Amparo Trigueros - Cristina Ánchel - José Sotorres y Mónica Raga - Jaime Salas. Y en la actualidad ha sido admitida en la Academia de Estudios Orquestales Barenboim-Said en el curso 2019-2020.

Por su parte, la también joven música Rocío Dorado Rivas ha estudiado Flauta y Piano en los conservatorios de Nerva y Huelva con Inmaculada Ballesteros, Vicky Noguero, Isabel María Ramírez y María Ramblado, se ha desarrollado como música en la Banda de Música de Nerva. Además ha desarrollado su formación como Intérprete de Lengua de signos en las universidades de Huelva y Castilla La Mancha. También realiza jornadas de Mediadora Comunicativa, con ASOCIDE Andalucía (Asociación de Sordociegos de España), HUELVA (España). Y es diseñadora de logotipos además de Profesora particular de Música en las especialidades de Flauta Travesera, Piano, Teoría y Lenguaje musical.