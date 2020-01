Esta mañana, ha sido un no parar de adoctrinar en el cole : cócteles molotov a primera hora, ateísmo anticlerical a saco antes del recreo y apostolado de la pansexualidad orgiástica el resto de la mañana. Así acaba uno los días: hecho unos zorros.

Permítaseme esta parodia docente para denunciar la polémica falsa sobre el veto parental sembrada estas semanas, creando un problema y un falso derecho donde no existe. Especialidad de la Casa Abascal. Como no existía ni existe el derecho a tener armas .¿ Se acuerdan ? No hay para estas cosas como echar un vistazo a las estadísticas oficiales: Comunidad de Madrid , curso 2018/19, una queja de una familia y ninguna denuncia. Tenemos un problema, efectivamente, pero con la verdad.

Los hijos no son de los padres, ni del estado, ni del espíritu santo, son de sí mismos. Y tienen derechos, por ejemplo, a una educación integral. Y eso incluye una educación que permita identificar y combatir el machismo, el racismo o la homofobia en la vida, aunque tus padres sean machistas o racistas u homófobos , o las tres cosas, que tampoco se puede descartar. Esta no es una elección, ni de los padres ni de los colegios. Es simplemente una obligación legal. Del latín lex , legis. La ley.

En realidad, se trata de un ataque contra la escuela pública, a la que se acusa de adoctrinar con el virus de la razón crítica y el conocimiento científico, con la moral que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de nuestra santa constitución. Resulta chiripitiflautico que estos nuevos Torquemada sean los mismos que predican todos los días en las aulas con cargo a la presupuestos generales del estado.

Y lo más loco de todo, este adoctrinar laico y bolivariano se hace con una ley educativa que aprobó el PP en solitario en el 2013. Un engendro precioso conocido como la LOMCE. Que ahí sigue, intocable e intocada. Desde aquí te lo digo, Wert, no te lo perdonaré nunca.