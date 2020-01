Los empresarios piden a Ayuso unos presupuestos "cuanto antes"

Los actores de la economía madrileña esperan una señal en algún sentido, pero no llega. El gobierno de coalición liberal-conservador no mueve ficha y mantiene los presupuestos prorrogados, que dejan a Madrid doblemente anclada al pasado: ni hay cuentas regionales, ni tampoco Presupuestos Generales del Estado. Pedro Sánchez no consiguió aprobar unos propios en 2019 y siguen en vigor los últimos que elaboró el ministro Montoro, del Partido Popular, allá por 2018. Sánchez fracasó, pero es que Ayuso ni siquiera lo ha intentado. Es más, el nuevo gobierno nacional ya ha dicho que su intención es tener unos listos en verano, pero en el caso madrileño no hay un horizonte claro a la vista.

“Sería muy conveniente que cuanto antes se pudieran aprobar unos presupuestos, tanto a nivel nacional, como en la Comunidad de Madrid”, ha pedido el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, durante un desayuno informativo en el que intervenían los líderes sindicales madrileños. Ellos lanzan la misma petición a Ayuso, pero elevan un poco más el tono. El secretario general de UGT cree que la presidenta está a otras cosas. “No entiendo que se ocupe más de la política nacional, que de la política regional”, ha dicho Luis Miguel López Reillo. “En Madrid -insiste- podría haber ya perfectamente unos presupuestos”. Comisiones Obreras ve motivaciones políticas tras la prórroga presupuestaria. “Vox está haciendo propuestas como el PIN parental -indica su secretario general, Jaime Cedrún- y meterse ahí significa meterse en un conflicto político y social en la Comunidad”, asegura en referencia a la dependencia que tiene el gobierno regional del grupo ultraderechista en la Asamblea.

El Ejecutivo se aferra a una idea para explicar por qué no se ha puesto ya manos a la obra. “No se pueden diseñar unos presupuestos con solvencia y con confianza, si no sabemos de qué recursos vamos a disponer”, ha insistido el consejero de Economía, Manuel Giménez, de Ciudadanos. La elaboración de las cuentas no depende de su departamento, sino del de Hacienda, en manos de los populares. Su titular, Javier Fernández-Lasquetty, llegó a asegurar que habría presupuestos “tan pronto como el gobierno de la Nación nos dé las entregas a cuentas para 2020”. Reclamaba saber cuánto iba a ingresar la Comunidad de Madrid por la financiación autonómica, pero ahora que la ministra Montero ha publicado las cifras, desde la Puerta del Sol repiten insistentemente en que son una mera “prórroga de las anteriores”, como las ha calificado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el vicepresidente, Ignacio Aguado.

Este argumento no termina de convencer a los sindicatos, que horas antes de esa comparecencia incidían en la simetría de información entre los distintos gobiernos regionales. “No tiene ninguna explicación porque otras Comunidades Autónomas han aprobado sus presupuestos”, resumía Cedrún. Desde el Ejecutivo -o al menos desde la Vicepresidencia- deslizan que habrá movimientos en los próximos días. “Es importante que tengamos la máxima información para elaborarlos y entiendo que hoy por hoy no la tenemos, ha concluido Aguado. "En cualquier caso, en los próximos días o semanas la Consejería de Hacienda trasladará una propuesta al Consejo de Gobierno y ahí se decidirá”.