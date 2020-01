La consellera de asuntos sociales Fina Santiago se escuda en la falta de competencias en protección de menores pero asegura que han hecho lo que estaba en su mano como informar a la Fiscalía. Santiago reconoce que los técnicos avisaron de un repunte de explotación sexual infantil en 2015 pero no se había hecho nada. La oposición pide la dimisión de Santiago como responsable política

Santiago asegura que ha hecho cuanto está en su mano pero el Govern no gestiona los centros del Consell de Mallorca, por lo que no puede hablar del caso de los 16 menores que han sido víctimas de abusos sexuales "no tengo acceso ni autoridad administrativa para tener acceso a todos los expedientes de menores tutelados"

Santiago sí ha pormenorizado las conductas inadecuadas de los cinco trabajadores despedidos y ha explicado que su departamento está aplicando los protocolos para proteger a los menores y jóvenes internos en sus centros.

Santiago relata como en 2015 recibieron informaciones de los técnicos que alertaban de un repunte de explotación sexual infantil, algo que habían hecho saber a los anteriores gobernantes pero no habían actuado "nosotros hemos informado a Fiscalía de cada caso, cuando los menores y jóvenes nos informan que se ven allí o allá y donde duermen se informa a Fiscalía, pero en nuestro sistema de derecho quien tiene la responsabilidad y las competencias de perseguir el delito y seguridad ciudadana es este sistema"

Para Santiago, los servicios sociales no deben perseguir el delito, son las fuerzas de seguridad y son ellas las que dicen qué niños son y no son prioritarios. También ha revelado que tenían el acuerdo verbal con la Fiscalía de dar prioridad a los niños fugados de un centro de menores que fueran explotados sexualmente o se tuviera la presunción "o se cree que la explotación sexual se conoce ahora, había habido 0 reuniones y el protocolo estaba en un cajón, lo que hacemos es actuar y convocamos a los implicados en la comunidad autónoma". De hecho, Santiago reconoce que si no se ponen recursos continuará existiendo.

Por su parte, la oposición pide la dimisión de la consellera afirmando que es la responsable politica. La diputada del PP Marga Durán ga asegurado que Santiago no ha ayudado a los menores cuando más falta les hacía y está finiquitada políticamente. Desde Vox, Sergio Rodríguez afirma que estos casos proyectan la imagen de Baleares como vertedero moral y dice tener sospechas de más. en Ciudadanos creen que falta voluntad global para solucionar este problema que dicen está generando alarma social. Desde el PI mantienen que los protocolos han fallado, no sabe si deben dimitir los políticos o técnicos, pero se deben asumir responsabilidades.

En el pacto, desde el PSIB PSOE han lamentado que PP y Voz cree alarma social ante un problema muy complejo como son los abusos de menores y MÉs per Mallorca no cree en las dimisiones políticas sino en que se tomen medidas concretas. Desde Unidas Podemos sostienen que el ejecutivo balear está actuando de manera responsable.

El viernes será el turno de la comparencia en el consell de Mallorca del presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, IMAS, Javier de Juan.