Más de mil personas protestan en Murcia contra el veto parental

La concentración, convocada por Pacto Cívico por la Regeneración de la Región de Murcia, se ha celebrado frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno Regional y ha contado con la participación de ciudadanos anónimos, de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia y de numerosos docentes convocados por la Plataforma por la Educación Pública de la que forman parte sindicatos como UGT, STERM, La Intersindical y CCOO. Precisamente este último sindicato ha aprovechado para dar a conocer los materiales de la campaña #ContraElVetoParental, elaborada por la Secretaría de Mujer e Igualdad, para que la la FECCOO Región de Murcia la distribuya entre los docentes, los equipos directivos y las familias.

Él escritor y profesor, Jerónimo Tristante, portavoz de la organización convocante ha explicado que la concentración se ha realizado "en protesta contra la instauración del veto parental que, como todos sabemos, es una imposición de la ultraderecha a los partidos PP y C´s. Es una medida abiertamente ilegal, sabemos que la LOMCE marca una serie de valores que hay que impartir, tanto en las aulas como en las actividades complementarias. Son valores que no son nada del otro jueves, no los aprobó el partido comunista chino sino el propio PP con su rodillo parlamentario, que ahora se mete un tiro en el pié, realizando unas instrucciones autonómicas que no pueden ir por encima de una ley de rango general, por lo tanto es abiertamente ilegal".

Jerónimo Tristante, portavoz de Pacto por la Regeneración de la Región de Murcia / radio Murcia

En la concentración han participado representantes políticos como: el secretario general del PSOE, Diego Conesa; el secretario de organización de Podemos, Ángel Luís Hernández; la responsable de Educación de IU-V, Esther Herguedas, además del secretario general de Más País, Óscar Urralburu. A ellos se les esperaba y otros han sorprendido con su asistencia, como el que fuera cabeza de lista de C´s al Congreso, Miguel Garaulet y el senador autonómico de la formación naranja, Miguel Sánchez quien ha asegurado asistir "a título personal" aunque ha declarado "estar en contra del veto parental como ya he manifestado en redes sociales" .

El senador de C´s, Miguel Sánchez (en el centro) asiste a la concentración contra el veto parental en Murcia / radio Murcia

Durante la concentración se ha conocido la modificación efectuada por la Consejería de Educación del denominado "Pin Parental" por la que los alumnos asistirán a las charlas, siempre que sus padres no indiquen lo contrario.

Desde Pacto por la Regeneración de la Región de Murcia han emitido un comunicado en el que afirman que "La resolución adoptada por el gobierno regional y publicitada a la hora de la concentración supone reconocer la ilegalidad manifiesta de la instrucciones dictadas a principio de curso" y añaden que "La corrección del gobierno regional no supone en todo caso la eliminación del denominado veto parental que pone en duda la labor y criterio de los profesores enarbolando una objeción de conciencia inexistente en nuestro ordenamiento para materias consideradas curriculares".

El comunicado continúa manifestando que "Además, no tenemos constancia que el gobierno regional ante la solicitud de VOX y con el apoyo del resto de grupos políticos realice cambios en el decreto para intentar hacer pasar el veto parental como válido. Entendemos por tanto que la movilización debe continuar y nos adherimos a la concentración programada el 11 de Febrero convocada por la marea verde".