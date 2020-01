Si hace tan sólo unos pocos años a mi abuela Amelia le hubiera dicho que podríamos estar hablando y a la vez viendo a una persona situada en el más recóndito lugar de la tierra gracias a un pequeño dispositivo, creo que me habría mirado con cara de total incredulidad… A la siguiente generación, a mis padres, que pasan de los 80 años, aún les cuesta comprender cosas como el whatsapp o internet.

La mía, mi generación, la de los 70 ha vivido cambios vertiginosos en lo tecnológico adaptándonos, en algunos casos, como hemos podido. Mi hijo, que tiene 15 años y, sobre todo, los que han venido después, la conocida como generación T, conocen el mundo a través de una pantalla digital.

Cambios que se suceden a una gran velocidad. Y esto es solo una parte y no ha hecho nada más que empezar y, desde luego, es imparable.

Afrontamos la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0 que hará que las cosas ya nunca sean como hasta ahora y esto incluye, por supuesto y de forma fundamental el mercado laboral.

El domingo leía un artículo en Diario Palentino, firmado por nuestro compañero, el periodista Carlos Hugo Sanz cuyo titular decía “la automatización amenaza la mitad de los empleos de nuestra provincia en un plazo de diez años”.

A lo largo de varias páginas se recogían datos, análisis y reflexiones en relación con un interesante informe realizado por el sociólogo Javier Gómez Caloca.

Al respecto me gustaría hacer un par de reflexiones porque me parece esencial modificar la palabra “amenaza” por la de “oportunidad”.

Y en este sentido tenemos que tener claro que la clave para afrontar el cambio no es otra que la educación. No podemos educar a nuestros hijos e hijas enfocados a profesiones que están abocadas irremediablemente a desaparecer.

El sistema educativo y la formación deben enfocarse buscando estas oportunidades y hacerlo ya…porque sino vamos a llegar tarde.

Dicen los expertos que nuestros hijos tendrán profesiones que aún ni siquiera tienen nombre porque no existen.

Y algunos destacan ocupaciones donde parece ser que el futuro está garantizado: desarrolladores de software, gestores de innovación, analistas de big data, arquitectos e ingenieros 3D, gestores de comunidad, profesores en línea o gestores de residuos, entre otros.

Y una última cuestión que me parece interesante como oportunidad y que se destacaba en el estudio que he citado: las personas siempre preferimos que nos cuiden personas ( al menos de momento). La tendencia al envejecimiento y la dependencia, que no va a poder ser atendida por las familias, hace de las actividades de atención a las personas un importante sector de empleo y una clara oportunidad para Palencia.

No olvidemos nunca la importancia del factor humano a pesar de vivir rodeados de tecnología.