Uriz: "En ataque nos falta un plus de agresividad"

La plantilla del Gipuzkoa Basket ha regresao al Gasca tras sufrir una dura derrota en Coruña, que le leja de la cabeza de la clasificacion a dos victorias del líider, el Valladolid y empatado con el Palma con un mismo balance de 14 victorias y 5 derrotas. Precisamente ante el equipo balear es la única derrota del equipo donostiarra en el Gasca y con cuatro cosechadas Lejos de San Sebastian, ante Granada, Castellón, Vallaolid y Coruña.

Esta mañana el base navarro Mijkel Uriz ha atendido a los medios informativos en el Gasca.

Dura derrota en Coruña“Estuvieron mejor, fueron merecedores de la victoria y tenemos que aprender que si no estamos al cien por cien nos pueden pasar estas cosas.No nos pueden ganar en intensidad..Atrás seguimos estando bien pero delante tenemos que rendir aún mejor”.

Corregir nuevos errores durante el partido:“No podemos encajar parciales como los que recibimos en Coruña porque te pones 10 ó 15 puntos por debajo y eso es un mundo. Debemos estar atrás como hasta ahora”

Paso adelante en ataque:“Tenemos un equipo de mucho talento y somos la mejor defensa de la liga,Adelante nos falta un plus de concentración. Creo que podemos jugar con más alegría y confianza.El equipo tiene que animarse más entre todos para que en ataque pueda ser más agresivos, pero que eso no signifique que no haya solidaridad.Sabemos que fuera te puede ganar cualquiera pero si estamos como siempre, competiremos”,

Próximo partido en Huesca: "Huesca es un contrario muy difícil que está compitiendo muy bien contra todos..La idea es salir al cien por cien y llevar el ritmo de juego hacia nuestro lado”