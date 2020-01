Imanol convocará a Willian José contra Osasuna

Imanol Alguacil convocará a Willian José para el partido de este miércoles de Copa del Rey contra Osasuna. Así lo ha desvelado en su comparecencia de este mediodía en Zubieta. “Os voy a dar la convocatoria. Vamos todos. Es un partido importante y todos los que estamos iremos porque el partido lo merece y necesitaremos la fuerza de todos. Haré los descartes a última hora", ha señalado el entrenador de la Real Sociedad. Otra cosa es que finalmente el brasileño sea uno de los descartes. Porque su fichaje por el Tottenham todavía está en el aire. Y a nadie se le olvida el desplante de hace una semana en esta competición, cuando se negó a jugar contra el Espanyol. Pero el oriotarra considera que no puede desperdiciar ningún elemento que tenga disponible, por muy díscolo que haya sido o por mucho que siga pendiente de un último esfuerzo de los Spurs para marcharse. Sigue siendo de la Real.

Bastante tendrá Imanol con tener que rehacer la defensa tras la baja de última hora de Diego Llórente. “Ha sido una pena porque no lo notó durante el partido. Es una rotura pequeña y no podrá estar en los dos próximos partidos”. Al menos, recupera a Nacho Monreal y Aritz Elustondo. “Lo de Nacho lo gestionamos de manera que pudiera estar en este partido y estará. Elustondo está entrenando con algo de dolor, pero muy bien. Creo que quiere y entrará en la convocatoria porque sabe lo importante que es el partido y lleva tiempo entrenando", ha señalado el técnico de la Real.

Imanol no quiere dar más vueltas al asunto de Willian José y se centra en que todos estén centrados en la visita copera de Osasuna. “Estamos en línea de reconducir el caso, porque a día de hoy es jugador nuestro y no tengáis dudas de que si tenemos que echar mano de él, si se queda, hay que sacarle provecho y rendimiento. Sabe lo importante que es el partido de mañana para la Real Sociedad y de momento está con nosotros”. Tanto que Imanol evitó pronunciarse sobre el deseo del brasileño de marcharse de la Real. “No hablo de esto con los jugadores. Hablo del trabajo, del compromiso, de lo que representamos y de cómo tenemos que afrontar el siguiente partido. Pasó lo que pasó, pero hasta el día de hoy Willy me transmite que está entrenando muy bien y que quiere y, en base a eso, decidiré". De hecho, lo ve mentalmente preparado para aportar contra Osasuna. “Por lo que me ha transmitido estos días sí le veo preparado. Pero aún no ha llegado el día del partido. Si hago una valoración de cómo está entrenando diría que sí está preparado porque ha estado entrenando muy bien".