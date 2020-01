Hartazgo en Pasai Antxo por la falta de seguridad

"Me siento totalmente desprotegido. Me siento un inútil porque no está en mis manos poder hacer nada. Todo lo que hemos intentado hacer no ha servido para nada, es evidente. Esta gente sigue donde está. No hemos tenido ninguna ayuda de nadie".

Braulio es un vecino de Pasaia que hace ya siete meses denunció en Hoy por Hoy San Sebastián que su piso había sido okupado. A día de hoy, como ha vuelto explicar este martes en Radio San Sebastián, la situación no ha cambiado.

El hartazgo entre los vecinos es patente. A la okupación de la vivienda de Braulio, situada en la calle Eskalantegi, se suma la oleada de atracos que ha sufrido el distrito. Siete asaltos en 10 días. Los vecinos piden mayor presencia policial en las calles, según han denunciado en Hoy por Hoy San Sebastián.