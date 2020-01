Las mascarillas se agotan en varias farmacias de Cantabria

Las farmacias de Cantabria tienen mascarillas antivirus en sus estanterias pero “prácticamente nadie" pregunta por ellas. No se venden, y eso que estamos en plena epidemia de gripe, porque que no hay hábito de usarlas. De hecho, los farmacéuticos explican que las tienen para surtir las peticiones de centros médicos, pero "rara vez" son particulares las que las compran.

Sin embargo, en los últimos días en algunas farmacias hay un "goteo de personas" que preguntan por ellas, desde ciudadanos que tienen previsto viajar a China a personas que las quieren enviar a sus familiares que viven en el país asiático.

El brote de coronavirus y la consecuente neumonía de Wuhan ha disparado la demanda de mascarillas en el país asiático y, como consecuencia, su precio. Los ciudadanos han vaciado los estantes y "los precios hasta se han cuadruplicado en las tiendas".

Tal ha sido el incremento de los precios provocado por esta súbita demanda que las plataformas de comercio electrónico se han visto obligadas a prohibir el aumento del coste para estos productos.

Las farmacias que han vendido todas las mascarillas no encuentran cómo volver a surtirse. Lo explica Teresa Huerta, responsable de una farmacia en la calle Jesús de Monasterio de Santander. Ya no les queda ninguna y sus proveedores les han dicho que "no pueden surtirles" porque se han agotado las

Sin embargo, en otras farmacias de Santander todavía quedan mascarillas, como por ejemplo en la de Calvo Sotelo 15. A su titular, Carmen Pablos, le hemos preguntado si sería interesante que en momentos puntuales como el actual, en los que la gripe ya ha alcanzado la categoría de epidemia en la región, utilizar este tipo de mascarillas.

La farmacéutica defiende que sí, que en lugares como los autobuses urbanos o en los servicios de Urgencias de hospitales, incluso en los colegios, "debería existir el hábito" de emplear estas mascarillas para evitar la propagación de la gripe. Pero lo cierto es que nadie las usa.

El precio de una mascarilla genérica ronda los 50 céntimos, mientras que las de protección más alta es de unos 3 euros.