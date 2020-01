El polígono del Cerro tratará de conseguir un certificado de calidad

Mejorar la competitividad de las empresas implantadas en polígonos y áreas industriales es el objetivo de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales CEPE, a través de una marca de calidad específica de certificación de estos espacios industriales.

La coordinadora ofrece mediante AENOR realizar auditorías de las necesidades de cada polígono para acometer inversiones que palíen estas carencias de la mano de las administraciones obteniendo así una bandera que señala la calidad de servicios de cada área empresarial.

Como asegura Alejandro Sáez presidente de CEPE “los polígonos han de tener una serie de servicios que den respuesta no solo a las empresas, si no a la población de trabajadores que allí trabajan. Como guarderías laborares para atender a niños de cero a tres años. Lo que se busca con estas banderas no es diferenciar entre polígono bueno polígono malo. Si no todo lo contrario. Se intenta mandar un mensaje a los empresarios para que sepan que este es un polígono que tiene la bandera de calidad puede implantar aquí sus empresa, comprar una parcela o alquilarla porque tiene unos servicios que responden a la actividad propia de esta zona industrial”.

Los empresarios del polígono del Cerro, el más antiguo de la provincia, estudian realizar esta auditoría y optar a una de esas banderas de calidad. Reconoce el presidente de este polígono Juan Manuel de Frutos que esta zona necesita todavía muchas inversiones para poder recibir este reconocimiento “la responsabilidad en este caso es del Ayuntamiento. Tenemos problemas de aceras, torretas eléctricas en las calles, de aparcamiento de dificultades circulatorias de alumbrado, muchas limitaciones. La falta de inversión en casi 42 años ha dejado obsoleto el polígono”.

De Frutos ha vuelto a mostrar la necesidad de que el polígono reciba dos parcelas cedidas por SEPES, hace años, para dotar de nuevos servicios a esta zona industrial “tiene este organismo la obligación de entregar una parcela al ayuntamiento para servicios de este área, después de 42 años esto no ha sucedido. Y quizá uno de los logros de nuestra asociación y del Ayuntamiento en este año sería la conseguir esta cesión. Que se destinaría para dotación y uso del polígono. Estudiaríamos cuales serían sus utilizaciones, como una guardería para atender ciertas demanda o simplemente un lugar donde reunirse esta asociación de empresarios”.

CEPE ha explicado todos los pormenores de este certificado de calidad en una jornada celebrada en la Federación Empresarial de Segovia.