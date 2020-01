El PSOE de la Diputación pide una línea de ayudas para dotar a los Ayuntamiento de mobiliario urbano

El Grupo Socialista en la Diputación va a presentar en el pleno del jueves dos mociones, la primera de ellas en la que solicitan que la institución provincial abra una línea de ayudas para dotar a los Ayuntamientos de mobiliario urbano para los espacios públicos de sus municipios.

Proponen que se dote una línea de 600.000 euros en cuatro ejercicios, con una dotación anual de 150.000 euros que sirviera para cofinanciar el coste del mobiliario. Dichas ayudas se distribuirían en función de la población de cada municipio en distintos tramos. Y en cada tramo se establecería un porcentaje de financiación para la Diputación y los Ayuntamientos beneficiarios.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Máximo San Macario, destaca que “al recorrer los municipios de nuestra provincia y conocer de mano de sus alcaldes y concejales la realidad de cada uno de ellos, hemos podido comprobar que es una reclamación unánime, especialmente en los pueblos más pequeños, que se destinen ayudas para equipamientos de calles, parques y jardines”. “Basta realizar una visita a nuestros pueblos para ver cómo en muchos de ellos, elementos del mobiliario como bancos, papeleras, carteles informativos, etc., sufren un deterioro considerable, que afecta a su estética y funcionalidad.

En la segunda moción, el Grupo Socialista propone que el Pleno de la Diputación muestre su rechazo a la actual Ley del juego, que rige el mismo tanto a nivel nacional como autonómico, solicitando formalmente su revisión y endurecimiento. Así, “el texto de nuestra moción recoge instar a la Junta de Castilla y León a reformar la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León incluyendo en el nuevo texto medidas como el aumento de la distancia entre establecimientos específicos de juego y centros de enseñanza, aularios, instalaciones deportivas, parques públicos y bibliotecas públicas; obligación de que las máquinas 'tragaperras' de los establecimientos no específicos, como son los bares, se mantengan suspendidas, sin luces ni sonidos, cuando no se estén usando; obligación de mantener separadas arquitectónicamente las zonas de juego de la zona de bar y obligar a los establecimientos específicos de juego a llevar a cabo una identificación del cliente a la entrada del local; prohibición de la publicidad exterior en estos locales; limitación para realizar apuestas, tanto deportivas como de competición o de cualquier otra índole, exclusivamente en casas de apuestas y no en el resto de los establecimientos específicos de juego; reducción de los periodos de renovación de las licencias de explotación de estos establecimientos específicos de juego; endurecimiento del régimen sancionador”, explica San Macario.

“Nuestra propuesta recoge además, solicitar a la Junta de Castilla y León, que paralice de las licencias que estén en curso y no concedidas a fecha 29 de enero de 2020, hasta que no haya una revisión de las leyes correspondientes; e instar al Consejo de Ministros, y al Ministerio de Consumo en concreto, a la regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía, aprobando una normativa sobre la publicidad de los juegos de azar y de las apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco. Así como a que se introduzcan medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar en el marco regulador de los mismos”, enfatiza el portavoz socialista.

San Macario explica que el objetivo de la moción “es alzar la voz ante una cuestión que se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, con un constante incremento del número de pacientes con trastornos psicológicos relacionados con el juego patológico, muy especialmente entre nuestros jóvenes que han normalizado el juego y las apuestas como una forma más de ocio y entretenimiento ligado al éxito, sin identificar los riesgos que implica”.

En nuestra provincia, son 6 los establecimientos abiertos, cinco en la capital y uno en la provincia, en Cuéllar. Mientras, en el Real Sitio ya existe la petición para instalar un local de este tipo.