El síndic de Greuges admite que no sabe quién ha de gestionar las ayudas de la dependencia y renta social

El síndic de greuges, Ángel Luna, ha criticado las deficiencias de la Conselleria de Políticas Inclusivas, en la gestion de las ayudas y el reconocimiento de la discapacidad y de la Renta de Inclusión Social. Además, le afea que no haya realizado todavía la estrategia de atención a la infancia y adolescencia que anunció en 2017 a la que le obliga la ley de la Infancia que entró en vigor el año pasado.

El síndic ha comparecido en les Corts, y ha mostrado su preocupación por la falta de un protocolo uniforme sobre la atención a los menores tutelados por la Generalitat en los centros y le preocupa especialmente que esos menores, reciban como "regalo "el día que cumplen 18 años, su expulsión de esos centros.

Luna denuncia el retraso en las subvenciones que en ocasiones llega a los dos años. Afirma que no basta con garantizar derechos en las leyes sino que la administración ha de aplicarlas. Ha criticado que los diputados no hayan exigido nunca la comparecencia de los miembros del Consell para que expliquen como se está cumpliendo la ley de 2016 de Procedimiento de Emergencia Ciudadana, que reduce a la mita el plazo de resolución de reclamaciones, y que establece el silencio administrativo, una ley que según Luna, no se cumple por culpa del Consell pero también de los diputados que no exigen la comparecencia de los miembros del ejecutivo de Puig en la cámara autonómica.

Ángel Luna ha anunciado además el aumento en un 40% de las quejas presentadas contra la Generalitat y los ayuntamientos por falta de transparencia, incluso ha reiterado que hay muchos consistorios que no responden a sus requerimientos y avanza que en cumplimiento del Código Penal les denunciará a la Fiscalía. para que puedan ser inhabilitados.

El síndic de Greuges recibió el 2018 algo más de 12.200 quejas y Luna ha avanzado que las del año pasado serán unas 4.500 porque se ha cambiado el criterio de contabilización de las quejas y las colectivas ya no se tramitarán como individuales.Sus prioridades serán la defensa de los mas pobres y las mujeres y los menores víctimas de violencia.