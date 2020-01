O consenso y unidad en Zaragoza o una simple ciudad de provincias

O hay unidad o Zaragoza solo será una sencilla capital de provincias. Lo dice alguien que ha gobernado la capital de Aragón durante 12 años y que hoy, martes, recibe la Medalla de Oro de Zaragoza, la máxima distinción de la ciudad. Juan Alberto Belloch ha pasado esta mañana por La Rebotica de Radio Zaragoza y ha dado sus recetas para la capital y más allá.

Le hace ilusión al ex alcalde esta distinción por dos cosas. Primero porque, en épocas de crispación y división política, todos se han puesto de acuerdo para otorgársela. Y segundo, por los argumentos de su concesión. Y pide Belloch que esto se extienda y no se pierda "y que volviéramos a una cultura de consenso y de reconocimiento mutuo, algo que hoy, me da la sensación, se está perdiendo".

Añora Belloch el binomio consenso y unidad (que sí lo disfrutó en su epoca de alcalde de 2003 a 2015) y lo repite como receta para casi todo, también para hacer de Zaragoza algo más que una sencilla capital de provincias.

Sin unidad, dice, no hay capacidad. "La ciudad no puede permitirse el lujo de no ponerse de acuerdo porque entonces no somos nada; pasaremos a ser una sencilla ciudad de provincias sin capacidad". Y añade: "La unidad es posible; es mi única obsesión".

Nuevas fuerzas políticas

Pero esa unidad no es fácil y el propio Belloch reconoce lo que se ha complicado el tablero con la entrada de nuevas fuerzas políticas. Ni Vox ni Bildu. No le gustan al ex alcalde los apoyos de los grandes partidos a derecha y a izquierda.

Y sobre el nuevo gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez también opina: "Con Sánchez hay que tener mucho cuidado porque siempre tiendes a pensar que no le va a salir bien la siguiente jugada y lleva así dos años y siempre le sale bien; por lo tanto, vete tú a saber si no se arregla el tema catalán y lo logra con su política de aproximación a ERC y que haya independentistas constitucionalistas y otros que no lo son".