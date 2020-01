Mohamed El Assy: "Nos viene bien que nos miren con lupa"

En estado puro. El consejero delegado y director general del Almería, Mohamed El Assy, estuvo sobresaliente en la presentación del central David Costas y dejó un buen número de titulares en sala de la conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos: “Turki Al-Sheikh está bien, descansando después de la cirugía en los EE.UU. Todo va bien”, dijo en primer lugar la mano derecha del presidente.El Almería intentará fichar un último jugador antes del cierre del mercado de invierno este viernes, día 31 de enero: “El mercado de invierno solo se cerrará cuando la Liga lo diga, cualquier cosa puede pasar en el Almería y hay que estar atentos hasta el último momento”, recordó.

“Que nos den 0 euros por cualquier traspaso no es justo porque no se ha hecho con otros equipos. Por ejemplo, la Liga le ha dado límite al Girona por vender al City cuando ambos forman del mismo conglomerado empresarial”, añadió Mohamed El Assy, en la sala de la conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y dijo más: “Hemos vendido a un jugador a los Emiratos Árabes que evalúan como 0 porque piensan que cogemos una posición ventajosa, pero no es la misma propiedad ni el mismo país”.

Fue directo y claro: “El resto de equipos están presionándole mucho a la Liga y tienen que demostrar que están haciendo algo”, comentó.

El consejero delegado y director general del club rojiblanco también dijo: "¿Cuál es la definición de contratos falsos? Lo pregunto porque yo no la sé. El Barça firmó por 6 millones de euros a un chaval de Las Palmas de 17 años y ni siquiera ha jugado todos los partidos. Pagó esa cantidad y además lo dejó cedido”.

Transparente

“Para mí es normal e incluso nos viene mejor que nos miren con lupa porque así demostraremos que todo lo que hacemos es claro, sin trampas. El único problema es que la misma norma que se le aplica a otros equipos se nos debería aplicar a nosotros”, fue otro de los titulares que dejó en una rueda de prensa brillante de Mohamed El Assy.

“Si vendemos a otros países y nos dan 0 pero a otros sí les cuenta no sabemos si hay ley o no hay ley y depende de las relaciones. Si me gustas, te doy dinero para el límite y si no, pues no te doy más límite”, explicó y añadió que: “el Racing vendió hace unos días un jugador a Arabía Saudí, esperemos que se le contemplase como 0 para el límite salarial”. El Assy, que fue muy claro en todo.