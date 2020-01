CC acusa a María Dolores Corujo de un "nuevo secuestro" de un libro

El Grupo político Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote denuncia que la presidenta socialista, Mª Dolores Corujo, parece haber "añadido una nueva especialidad a sus responsabilidades como máxima representante de la primera Institución insular; el secuestro de libros y la censura discrecional del arte”.

Añaden los nacionalistas que tras la polémica generada en torno a lo ocurrido con la obra “César Manrique: Teoría del paisaje” de Fernando Castro, que permaneció secuestrada durante más de un mes tras prohibir su distribución aunque finalmente fue tal el escándalo que se vieron obligados a rectificar, los nacionalistas se preguntan ahora, qué ha sido del catálogo del Museo Atlántico “Jason deCaires Taylor. Museo Atlántico de Lanzarote”, prologado por John K. Grande y que incluso tuvo fecha de presentación fijada por el actual gobierno para el pasado mes de agosto.

Se trata de un catálogo con un alto valor artístico y promocional, del que los Centros de Arte, Cultura y Turismo realizaron una tirada de 1.000 ejemplares, donde el autor y su prologista explican el significado de las esculturas de Jason deCaires “La Marea Creciente” (The Rising Tide). CC asegura que sin embargo, nadie sabe qué ha pasado con el catalogo ni con el acto previsto y suspendido para dar a conocer oficialmente esta publicación.

El Grupo Nacionalista informa que se ha mantenido "pacientemente" a la espera de cuáles eran las intenciones del gobierno tras haber organizado una presentación y firma de ejemplares para el lanzamiento comercial del catálogo, en un acto que contaba con la presencia del artista desplazado ex profeso desde Londres. Una presentación que debería haberse celebrado el pasado día 8 de agosto y "que Carlos Espino aprovechó para comunicar al artista, eso sí, la retirada de los caballos del entorno del Castillo de San José a no se sabe aún qué almacén, porque no han respondido a la petición de CC de acceder al lugar en el que se encuentran".

Tal y como señala el portavoz de CC-PNC en el Consejo de Administración de los CACT, Samuel Martín, “se enviaron invitaciones a unas 150 personas de los 33 centros de buceo que operan con el centro y a todos los que colaboraron con la construcción del museo; entre ellos, las personas que se prestaron voluntariamente a hacer de modelos”. “Sin embargo –añade Martín-, el día antes de dicha presentación, el 7 de agosto, se envió un comunicado de cancelación del evento aduciendo motivos de agenda y hasta la fecha no se ha vuelvo a saber nada del tema”.

En la práctica, apunta el consejero nacionalista, lo que está ocurriendo es un nuevo secuestro de una publicación de los CACT, que no se distribuye a librerías y no se vende en las tiendas de los CACT, por indicación, posiblemente, de quienes creen que en Lanzarote el arte y todo mensaje medioambientalista es patrimonio exclusivo de unos pocos.

Según los nacionalistas, lo acontecido no es sino una prueba más de la evidente voluntad de este gobierno de dejar morir, o más bien matar un proyecto de extraordinario potencial promocional de la isla en clave de sostenibilidad, compromiso con el cambio climático y protección de la biodiversidad marina, "como demuestra el enorme impacto que ha tenido su apertura en medios de comunicación de todo el mundo – el mayor en la historia de la isla - o a la elección de dicho museo nada menos que por Greenpeace para lanzar su última campaña internacional de concienciación al mundo sobre el peligro de la contaminación marina por plásticos".

Resulta curioso, dice el Grupo Nacionalista, que "el catálogo secuestrado está prologado por quien realizara un importante trabajo para la Fundación César Manrique sobre arte y naturaleza, un prestigioso comisario y crítico de arte canadiense, John K. Grande, quien a su vez realizó el Certificado de Evaluación” de los Caballos de Jason deCaires que se elevó en su día a la consideración del Consejo de Administración de los CACT valorando la obra - que finalmente fue cedida gratis por 10 años- entre 800.000 y un millón de dólares”.

En dicho catálogo del Museo Atlántico, y más concretamente en lo concerniente a los caballos, John K. Grande describe así la obra de deCaires: “Los cuatro caballos y jinetes en La marea creciente son simbólicos de cómo los seres humanos están tan fuera de lugar, incluso a medida que innovan en la industria. Las consecuencias deshumanizares sobre la condición humana, como el calentamiento global y el consecuente aumento del nivel del mar, tendrán sin duda un efecto significativo sobre la economía humana, sobre la migración, a medida que la producción económica mundial se acelere sin regulación alguna. Al igual que las mareas que suben y bajan, causando que el caballo y el jinete aparentemente desaparezcan sólo para reaparecer, La Marea Creciente de Jason deCaires Taylor es una llamada clara, una advertencia sobre el clima y la física simple del calentamiento global”.

Añaden que resulta tan curioso porque "parece que para el PSOE no tiene ningún valor el criterio de este especialista en arte de reconocido prestigio internacional, pero sí lo tiene el criterio de la Fundación César Manrique que encomendó a la misma persona la publicación de la obra "Diálogos Arte-Naturaleza". Sin embargo no se le tiene en consideración para valorar las obras de deCaires”, lamenta Martín.

Por otra parte y tanto o más grave aún, dicen los nacionalistas, es el "boicot al Museo Atlántico, por orden de la presidenta del Cabildo a la Sociedad de Promoción Turístic, en todas las ferias turísticas, como la World Travel Market de Londres o más reciente en la de FITUR, incluso en las ferias especializadas en buceo como la Boot de Dusseldorf, (feria náutica que se celebró del 18 al 26 de enero), donde por razones obvias y hasta hoy el museo era uno de los protagonistas del Stand de Lanzarote en el que ahora no hay ni una sola foto o mención. Todo para perjudicar al propio museo y justificar así el abandono irresponsable de la institución a uno de sus proyectos aduciendo poca rentabilidad económica".