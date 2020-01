Miriam Barros (Podemos): "No vamos a darle palmaditas en la espalda al PSOE"

"No nos cabe en la cabeza que la presidenta del Cabildo haya entregado ese premio", ha dicho Barros en la SER sobre el premio otorgado por Dolores Corujo en las instalaciones del Hotel Princesa Yaiza. "Ella sabe perfectamente que ese hotel tiene órdenes de derribo, que hay una persona privada de libertad por concederle la licencia", explica la ex presidenta de las Kellys y ahora consejera de Podemos. "La presidenta del Cabildo es una persona muy inteligente y que no se haya dado cuenta de esto es un pantinazo", añade Barros. "No se puede permitir que vaya a entregar unos premios de esas características, para nosotros ha sido un patinazo tremendo", explica. Esucha la entrevista completa a Miriam Barros aquí:

El Cabildo reconoce que la presidenta entregó el premio pero aclara que no lo concedió

"Ni el Cabildo de Lanzarote, ni su presidenta, participan en la elaboración de ese certificado, ni en la elección de los establecimientos candidatos, sino que es una iniciativa de ASOLAN, en colaboración con el Instituto de Turismo Responsable (ITR), un ente privado", explican desde la primera institución. Aunque el certificado se llame “Biosphere Smart”, aclaran también, "no tiene nada que ver con el programa de Reserva de la Biosfera de la UNESCO, ni con las actividades del Cabildo de Lanzarote a ese respecto", concluyen.