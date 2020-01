Juampy, el fuenlabreño que ha hecho de un autobús de línea su hogar

Juampy tiene 31 años y vive en Fuenlabrada en un autobús que él mismo trajo de Galicia. El Juampy Bus es un modelo que conocía muy bien porque lo condujo cuando trabajaba en Madrid, hace años, en la compañía De Blas y Cía, haciendo el trayecto entre Alcorcón y Príncipe Pío con la linea 514. Y no tiene ningún reparo en decirlo: es feliz en su original casa y con una vida que se ha construido a su medida. Sin ningún complejo ni drama, Juampy es un hombre de sonrisa fácil, acogedor y auténtico. “Soy el tío más feliz del mundo, me encanta viajar, conocer ciudades y así lo hago”.

Una separación le llevó a mudarse de Santander, donde vivía con su ex pareja, a Fuenlabrada. Volver a la ciudad donde nació y vivió toda su vida con sus padres, al principio sorprendidos con su idea, aunque la entienden perfectamente. Y aquí repensó su vida. Ni hipotecas, ni alquiler, ni facturas, y se fue a Galicia a comprar este autobús, que encontró por Internet. “Para abaratarme el tema de vivir solo tuve esta idea, comprar un autobús, hacerme una casa, poder hacer lo que me gusta, viajar, disfrutar de la vida, conocer sitios y gente maravillosa por todos los lados, es lo que hago, soy superfeliz y me encanta”.

Cocina, comedor y ducha hidromasaje

Lo que ahora es su hogar, le costó 1.200 euros, aunque se ha gastado mucho más en acondicionarlo para convertirlo en un apartamento funcional y confortable. Muebles de cocina de su abuela Tomasa, cafetera de bar del año 1946, que se encontró en Ibiza hace años y restauró, cocina, microndas, horno, arcón congelador, frigorífico… Antes había vivido cinco años en una caravana hasta que localizó este autobús al que quitó todos los asientos y acondicionó, aquí donde ahora está, en esta calle de un polígono fuenlabreño. Además de la cocina, cuenta con un comedor con sofá y televisión y un baño al que no le falta de nada, ni siquiera cabina de hidromasaje, y eso sí, con su mejor compañía, Teico, el perro que es casi “como mi hijo”, nos cuenta. Todo un engranaje que es energéticamente autónomo. El bus cuenta con placas solares en todo el techo, además de bombonas para cocinar y un pequeño depósito de gasoil para la calefacción. Genera su propia agua, no potable, 20 litros, suficientes para fregar, poner lavadoras y demás.

Juampy es youtuber, radioaficionado y hace papeles de figurante en series y películas. En temporada de verano trabaja en Ibiza conduciendo autobuses, que es lo que hace años hacía en Madrid. “Yo hago temporada en Ibiza. Trabajé un año con una empresa, me encantó porque es una gente maravillosa, en una empresa llamada Aidobuses, y como yo soy conductor de autobuses, entre otras muchas cosas, estuve trabajando con ellos, el siguiente año repetí y éste lo más seguro es que vuelva a hacer la temporada”.

La opción de vida de Juampy le permite viajar, conocer gente, ver sitios nuevos y “disfrutar de la vida”. Ahora se plantea conseguir un autobús de dos plantas para ampliar su casa y seguir haciendo realidad su sueño, porque la vida es muy corta y hay que apurarla hasta el final. Él lo sabe y lo pone en práctica, aunque asegura que siempre volverá a Fuenlabrada.