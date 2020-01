Semaj Christon fue presentado como nuevo jugador del Baskonia, procedente del Limoges francés. Es base y tiene experiencia en la NBA con Oklahoma City Thunder. También estuvo en una liga de verano con Sacramento y ha jugado en Puerto Rico, Israel, Italia, Francia y China antes de recalar en Vitoria.

“Estoy en condiciones de debutar este jueves en Atenas si el entrenador lo considera oportuno”, aseguró el jugador de Cincinnati, que tiene 27 años y se formó en la Universidad de Xavier. “Me hace mucha ilusión el poder jugar en la Euroliga, la competición más alta en la que puedo estar ahora”, añadió convencido.

El Director Deportivo, Félix Fernández, fue el encargado de darle la bienvenida al club. Ayer pasó las pertinentes pruebas médicas y hoy por la mañana ya ha entrenado con Dusko Ivanovic. La llegada del jugador coincidió con el montaje del Circo del Sol en el Buesa Arena por lo que había una actividad desenfrenada. Christon jugará con el número 6 y se compromete hasta final de temporada.

“Me gusta ganar y vengo a ayudar para conseguirlo. Quiero sentirme cómodo en el equipo y seguro que mis compañeros me van a ayudar. No sé mucho del equipo pero está claro que se encuentra en un altísimo nivel. Hablé con gente que lo conocía y me dijeron que aquí se trabaja muy duro”, sentenció.

Fernández comentó que “queremos agradecer la predisposición del jugador y también del Limoges, que ha facilitado bastante las cosas. Llevábamos un tiempo siguiéndolo porque está haciendo una gran temporada”. También dijo que “Vildoza no viajará al Pireo y su evolución la iremos viendo día a día". Ni siquiera se descarta que tenga que pasar por el quirófano. El base argentino está lesionado en su hombro. “La plantilla no está cerrada. Este club está siempre atento al mercado. Necesitamos tranquilidad y salud. El equipo, con Dusko, ha dado un paso adelante en lo físico”, concluyó el Director Deportivo.