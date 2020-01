Li fa il·lusió anar al Parlament?

Si m’ho haguessin preguntat hauria dit que no volia anar-hi. No em fa gens d’il·lusió però crec que és una responsabilitat. L’únic que em fa il·lusió és veure la resta de companys presos.

Explicaré com el 155 va impactar en la feina del Departament, sobretot en dos àmbits: la renda garantida de ciutadania que va quedar estroncada (amb pagaments endarrerits) i els programes del SOC i d’entitats socials que van estar fins a sis mesos sense cobrar. Havien de pagar als treballadors i es van quedar sense diners. Ara ja s’ha resolt.

Té ganes de veure els polítics de l’oposició que la volen a la presó?

Tinc moltes ganes de mirar-los a la cara i veure si m’aguanten la mirada. A la meva època de parlamentària vaig parlar amb tothom… amb el partit popular, amb ciutadans… parlàvem, anàvem a fer un cafè i no hi havia cap problema per parlar. Ara ha baixat molt el nivell parlamentari, tant en les formes com en el lèxic. Han degradat el Parlament i això porta a malentesos personals. Nosaltres estàvem molt orgullosos de veure que el Parlament de Catalunya era diferent, que no es vivien segons quins episodis. Ara ja no és així..

Creu que Quim Torra hauria de demorar molt la convocatòria d’eleccions?

És un mal moment per dir-ho però el que no podem fer és deixar-ho en mans de l’Estat. No pot ser que l’Estat decideixi quan s’han de fer eleccions a Catalunya. Quim Torra hauria de convocar eleccions abans de ser inhabilitat… deixar de ser diputat durant dos mesos, fins que es pronunciï el Suprem i després convocar eleccions.

Està satisfeta amb el paper que està fent ERC?

Ara sí, he estat molt crítica amb ERC però crec que ara ha mig trobat el nord i ha fet bé integrant gent de fora al seu nucli dur. Ha sabut negociar i comparteixo les decisions que ha pres en tota la negociació amb el PSOE. Ara a ERC li toca perdre la por, no deixar-se convèncer pel què diran i creure’s que és un partit gran.

Ha d’aguantar ERC els embats de JxCat?

Sí, tant com calgui. Ha de mantenir la seva postura i no fer seguidisme. S’ha d’empoderar. En aquest moment es valoren les ideologies i es demostra que el concepte independència és transversal.

Perquè creu que ERC ha estat bé en la negociació amb el PSOE?

El PSOE ha entès que hi ha un conflicte polític, que ara poden des-judicialitzar la política i asseure’s a dialogar. Tinc molta esperança en el diàleg ERC-PSOE perquè és l’única via. Lo altre ja ho vam provar i ja hem vist el resultat. També crec que és irreversible el que es va fer.

Creu que van pecar d’ingenuïtat?

No, però ara saben coses que en aquell moment no sabíem. Creiem que vivíem en un estat democràtic però la política esta judicialitzada i això no hauria de passar. Sempre vaig pensar que arribaríem a la independència amb el diàleg amb el diàleg però mai es van asseure a dialogar.

Què li va semblar tot l’episodi de les pancartes que ha acabat portant Torra a la inhabilitació?

Crec que va ser una batalla estèril. Em vaig enfadar molt. Crec que hi ha moments clau en que es pot retirar temporalment la simbologia i no passa res. De tota manera, inhabilitar un president de la Generalitat per una pancarta és desproporcionat.

Creu que l’estratègia de Torra beneficia als presos?

Crec que és independent, s’han de separar les coses. No crec justos tots els anys de presó però el que es decideixi com a país no s’ha de barrejar amb això. Quim Torra ha de prendre decisions per al país.

S’ha sentit instrumentalitzada en alguna ocasió?

Em farà dir una cosa que no voli adir… però sí. I no m’agrada. Com tampoc m’agradava que en assemblees del partit diguessin “la Dolors ha dit tal” . Els vaig dir que no volia que es fes servir el que jo explico.

Està disposada a aceptar un indult?

No demanaré un indult quan soc una persona innocent. Lluitarem i denunciarem a totes les instàncies possibles la injustícia que s’ha comès. La nostra prioritat és lluitar, tot i que no sigui fàcil, per una amnistia, per retornar a la política un conflicte polític, deixar enrere la repressió i acabar amb aquesta causa general contra l’independentisme. Ara bé, també he dit moltes vegades que la meva propietat és sortir de la presó, acceptaré tots els permisos que se’m concedeixin en aquest sentit, com qualsevol altra presa. A més, si persones, col·lectius o entitats em demanen l’indult, és la seva opció per donar-me suport i ho agraeixo.

Què li va semblar la intervenció de la seva germana el dia de la investidura?

Jo potser no hagués dit allò del “comino” però em va semblar bé. No és cap contrasentit. El que volia dir em sembla molt bé, podem tenir bones relacions amb els pobles de l’estat espanyol però el nostre objectiu és un altre. Mentre no siguem independents no ens toca res més que pactar amb el govern d’Espanya.