Querol y Sergio Sánchez llegarán al Albacete

El delantero y el defensa que busca el Albacete para cerrar su plantilla en este mercado se encuentran en el Cádiz.

El director deportivo de la entidad manchega Mauro Pérez ha confirmado esta mañana que "la operación está muy avanzada, desde hace tiempo venimos trabajando en firmar a Querol y Sergio Sánchez, hay muchas posibilidades de que se puedan hacer en esta ventana de invierno. Mauro Pérez ha señalado que "suponiendo que se firmasen estos dos jugadores, podría darse la situación de que saliera alguien y tuviéramos que firmar nosotros. Pero, eso sería algo más improvisado,"con las posibles llegadas de Querol y Sánchez serían seis incorporaciones, son suficientes para un mercado como este".

Salidas de Furtado y Capezzi

El director deportivo del Albacete también se ha referido a las salidas de Steve Furtado y Leonardo Capezzi señalando que "Furtado no salió bien, Capezzi no ha rendido, por diferentes razones, ninguno ha conseguido tener minutos aquí, a veces las cosas no salen. Álvaro Jiménez es el caso opuesto, es algo que ocurre en todos los clubes".

Mauro Pérez ha hablado de las limitaciones económicas del Albacete en este mercado de invierno afirmando que "cuando se habla de delantero yo intentaría firmar a Jovic, pero somos el Albacete. Bien por contrato, bien por su situación tenemos que ser conscientes de lo que somos. Somos el presupuesto 12 y ahora mismo no estamos bien en la clasificación, somos conscientes de todo. Queríamos traer un delantero de la liga nacional, no buscamos nunca el mercado internacional porque buscamos el rendimiento inmediato".