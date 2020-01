Chema Núñez: " No me considero un salvador, vengo con ganas de crecer"

Chema Núñez ha posado esta mañana con la camiseta del Albacete. Se trata de un mediapunta de 22 años que también puede jugar en banda que llega al equipo blanco en busca de minutos y que jugará en el equipo manchego cedido por el Almería hasta final de temporada.

El futbolista que no pudo entrar en la lista de convocados en el anterior partido ante el Deportivo de la Coruña destacaba que “vengo con ganas de crecer, Ramis me conoce de mi anterior etapa en el Almería, me ha dado confianza y estoy contento de poder llegar aquí”.

Sobre la situación del club, Chema Núñez ha destacado que “me sorprende la situación en la que estamos de la tabla porque veo un gran equipo pero de este tipo de dinámicas se sale ganando dos partidos para salir de la zona baja”.

Hasta el momento, el Albacete ha firmado cuatro incorporaciones en este mercado de invierno. Se trata de Jon Erice, Maikel Mesa, Diego Caballo y Chema Núñez. Se espera que en próximas hora se pueda hacer oficial las llegadas del delantero Querol y del defensa Sergio Sánchez, ambos procedentes del Cádiz.