Luis Alcalde vuelve a ver la luz

Luis Alcalde, jugador de la Real Balompédica Linense, se mostraba muy satisfecho por volver a la competición después de varios meses de lesión apartado por un problema en el pubis que le obligó a pasar por quirófano. 'Han sido semanas duras en la sombra porque ves que pasa el tiempo y yo nunca he tenido una lesión tan grave y cuesta acostumbrarse a eso', afirmaba el malagueño que por fin ve la luz al final del túnel.

'No quieres parar para no perderte muchos partidos pero llega un momento donde te planteas tu salud y había que hacerlo sí o sí pero acabas desesperándote', recalcaba el medio que se muestra muy fuerte de cabeza y destaca el apoyo familiar como clave para superar esta situación.

'No era normal lo que nos estaba pasando con tantas lesiones largas y no lo entendíamos mucho', expresaba Alcalde que resalta el buen trabajo de sus compañeros pese a tantos inconvenientes con los que se ha encontrado una Balona que es séptima en la clasificación y que el domingo visitará al Don Benito y donde no se ponen límites. 'Por soñar que no quede, estamos trabajando por darle una alegría a la afición y a nosotros mismos cada día', cerró.