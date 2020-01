Estimada colega

Resulta difícil saber perder y parece más complicado aún gestionar el fracaso, sobre todo en política.

Pablo Casado ha logrado los dos peores resultados de la historia de su partido desde 1979 y, en lugar de esforzarse en ser el líder de la oposición, se empeña en competir con los otros dos derrotados, como si estuviera en campaña electoral y no al comienzo de una legislatura.

En vez de sustentar su programa político para que sea el referente de una posible alternativa de gobierno dentro de cuatro años, se ha olvidado de él, si es que lo tiene, para hacer suyas las esperpénticas ideas que lanza Vox desde el fondo de su caverna.

Su discurso sigue apoyándose en palabras tan manoseadas que ya han perdido el posible valor crítico de su significado: terroristas, golpistas, Venezuela, Bolivarianos, independentistas, radicales, comunistas, bolcheviques… en vez de exponer postulados de una posible gestión del país diferentes a los del gobierno.

Parece no entender que no es esa su misión y, lo que es peor, se ha rodeado de adláteres que siguen su estrategia o que, lo que es más grave, le marcan un camino que no le llevará a ninguna parte.

No estaría mal que se alejara un rato de esa guardia de corps que le circunda y recordara una frase de quien debería ser un referente ideológico de los Populares, el político italiano Giulio Andreotti, que llegó a ser 7 veces primer ministro de su país.

"Hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y... compañeros de partido".

Incluso, podría salir de esa vorágine de defensa de propuestas impropias de un partido que dice ser demócrata y constitucionalista y darse cuenta de que sus descalificaciones no socavarán al gobierno tanto como cree.

También lo dijo Andreotti: "El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene".