Algeciras despide al patrón del 'Rúa Mar' con un sepelio en la Iglesia de la Palma

Familiares acompañados de numerosas personas del sector pesquero y de representantes políticos de la comarca del Campo de Gibraltar y de la provincia gaditana han despedido al patrón del 'Rúa Mar', en un sepelio oficiado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma en Algeciras.

Cabe recordar que el patrón del 'Rúa Mar' fue hallado sin vida en el mar a unas siete millas de Tarifa, siendo el primero de los tripulantes del pesquero desaparecido la pasada semana cuyo cuerpo ha sido recuperado. Hasta el momento, de los seis tripulantes han aparecido dos, ambos fallecidos.

Uno de los asistentes al sepelio ha dido el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate, Alfonso Reyes, que ha mostrado "el apoyo de todo los pescadores de Barbate y el Golfo de Cádiz". Asimismo, ha califico los hechos como "una tragedia muy grande, pero sabemos que salimos a la mar pero no sabemos si vamos a volver". "No queda más que solidarizarnos y seguir trabajando, no tenemos otra", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, municipio en cuyo término municipal se han encontrado los dos cuerpos recuperados hasta el momento, ha afirmado que "parece que las mareas están llevando los restos a la costa tarifeña y desde el sector pesquero como el Ayuntamiento está intentando ayudar en todo lo posible". Asimismo, el alcalde ha mostrado sus condolencias a los familiares del 'Rúa Mar'.

Finalmente, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha afirmado que ha destacado la unión de los familiares. Asimismo, ha destacado que "toda la sociedad y las administraciones tratan de dar un poco de bálsamo a las familias que minimice el dolor que están sufriendo".